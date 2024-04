El palazo del Loco Gatti al fútbol argentino: “El único jugador 7 puntos de la liga es…”

Hugo Orlando Gatti, exarquero de Boca e ícono de la institución, le tiró un palo al fútbol argentino y a su vez, un tremendo elogio a Edinson Cavani.

El Loco, fiel a su estilo, también se refirió a la actualidad del fútbol argentino y habló sin pelos en la lengua sobre la gestión de Juan Román Riquelme en la institución de la Ribera.

El Loco Gatti y un palo al fútbol argentino.

Gatti destacó al delantero uruguayo por sobre el resto: "Hoy el único jugador del fútbol argentino que pasa los 6/7 puntos es Cavani. Es multimillonario, un talento inigualable, juega como un pibe de 20 años, cómo no lo van a discutir, si el ser humano es envidioso".

Luego, mencionó a Riquelme y a su presidencia en el club de sus amores: "Como presidente, yo es la primera vez que veo un jugador de fútbol que es presidente y que lo está haciendo bien. Aparte, apostó siempre por el mejor jugador del fútbol argentino, Cavani. Dijo que era la mejor compra que había hecho Boca, y el tipo le dio la razón".

"Yo he tenido diferencias con Román, él no, yo que soy un boca larga. En España yo había dicho que él no podía jugar, y después fue al Villarreal y la rompió. Después vino acá y la rompió gracias a su aprendizaje en España", agregó el exarquero en diálogo con AM 870 Deportes.

Por último, el exfutbolista que tuvo un extensa trayectoria por el fútbol argentino de más de 25 años, habló sobre Romero y el arco del Xeneize: "A Chiquito los penales lo han salvado, pero el otro chico (Brey) no jugó un partido, no se lo puede comparar con Chiquito".