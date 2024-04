La tajante respuesta de Marcelo Bielsa sobre si Cavani puede ir a la Copa América

El azar determinó que la Selección de Uruguay forme parte del Grupo C de la Copa América 2024. La Celeste competirá por un lugar en la siguiente instancia con Estadios Unidos, Panamá y Bolivia. El certamen continental se disputará en suelo estadounidense entre el 20 de junio al 14 de julio.

Pensando en lo que será su participación en la competencia, Marcelo Bielsa dijo presente en conferencia de prensa. El Loco habló ante los micrófonos y, como no podía ser de otra manera, fue consultado sobre la situación de dos de los históricos del seleccionado: Edinson Cavani y Luis Suárez.

Para comenzar, el Loco expresó: "Son convocables. Lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. No hay ningún partido de Suárez y Cavani que yo no haya visto"

"Irán dos jugadores por posición, preferentemente algunos que puedan jugar en más de un puesto. También importa la competitividad y que estén en buena forma. No necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino los que estén en mejor forma al momento de la decisión", sentenció Bielsa.

Uruguay debutará en la Copa América el domingo 23 de enero a las 22 (hora de Argentina), ante Panamá. La segunda fecha será ante Bolivia el jueves 27, a la misma hora. El lunes 1 de julio, nuevamente a las 22, cerrará el grupo C jugando ante Estados Unidos.