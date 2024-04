Fórmula 1: la frase de Fernando Alonso sobre su futuro que mantendrá en vilo a los fanáticos

Mercedes, Red Bull o seguir en Aston Martin. Estas son las tres opciones que Fernando Alonso tendría sobre la mesa para continuar en la Fórmula 1 por una temporada más y el español habló al respecto. A fines de este año su contrato se vence con el equipo que conduce Lawrence Stroll y tiene bien en claro que pretende para este nuevo paso en su carrera deportiva.

Hamilton, Verstappen y Alonso, tres campeones y máximas figuras de la F1.

“A veces me ayudó, a veces me dolió ser el dueño de mi destino. Elegí cuándo dejar un equipo, cuándo unirme a un equipo. Elegí cuándo parar en Fórmula 1. Y elegí cuándo volver”, expresó y agregó: “Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que hacen los demás y ellos dictan mi destino. Lo haré solo, para bien o para mal, soy así”.

“No quiero esperar quizás hasta el verano, porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones o cosas así. Pero tampoco quiero apresurarme y tomar una decisión mientras no tengo la cabeza puesta en el próximo año”, expresó y dejó en claro que no cierra ninguna puerta.

Además de las opciones que tiene en dos de los tres equipos más importantes de la parrilla, algunos sueñan con la posibilidad de que Aston Martin consiga la renovación y para esto podría tentar a Carlos Sainz para que se sume. De igual manera todo esto está lejos de anunciarse ya que la mayoría de los pilotos lo harán en el receso del verano europeo.