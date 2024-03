Qué dijo Cavani tras cortar su sequía goleadora con la camiseta de Boca: "Me quedo contento porque..."

Y un día se sacó la mufa. Durante la tarde de este domingo, en la Bombonera, Edinson Cavani cortó la sequía goleadora y convirtió la misma cantidad de goles que había anotado en los 22 partidos anteriores en los que vistió la camiseta de Boca. ¿La víctima? Belgrano de Córdoba.

Tras el encuentro, en el que se llevó la pelota por su triplete, el Matador enfrentó los micrófonos de la televisación oficial. "Se nos venía haciendo difícil ganar y me quedo más feliz por eso, porque al final se complicó en el 3-2. Era importante la victoria para empezar con la dinámica de sumar resultados positivos. Se han visto cosas muy buena y seguro tenemos cosas para mejorar. Sobre todo me quedo contento porque se ganó. Salí de ese momento que a veces tenemos que pasar los delanteros y que solo se sale con trabajo y dedicación. Ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota. Me voy contento por lo que significó el partido de hoy", comenzó.

Ni bien culminó el encuentro, Cavani se dirigió a uno de los palcos y comenzó a realizar señas: "Es para mi familia, porque es la que se banca todo. La que está, la que día a día te apoya y siempre están para darte ese empujón. Son los invisibles que nos soportan cuando pasamos días difíciles y los que creen más que nadie en nosotros porque saben como trabajamos día a día para revertir las situaciones. Es para toda la gente que siempre me banca, es normal que se pongan impacientes porque quieren goles, pero las cosas a veces cuestan".

Sobre el buen ambiente del grupo, en el cual todos celebraron su hat-trick de manera especial, el delantero de Boca explicó: "Todos deseamos ganar y salir de las malas rachas. Ellos saben porque son mi segunda familia, los que conviven conmigo todos los días, los que me ven todos los días estar atrás de la pelota y tratando de estar en los detalles. En estos momentos de alegría, es normal que se alegren, así como me alegro yo cuando le va bien a un compañero y al equipo. Esas cosas son las que realmente te llenan, te dan alegría y felicidad. Me quedo feliz de que los compañeros estén contentos".

"Román siempre me da la confianza. Hace más de dos o tres años me convenció para venir. Era por una cuestión de confianza que él quería que viniera y yo estoy feliz. Estoy feliz de que todas las cosas puedan fluir y que nos vaya bien porque nos merecemos que nos vaya bien".