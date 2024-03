La contundente respuesta de Diego Martínez a la chicana de Demichelis por los “7 defensores”: “No estuvo bien, pero me quedo con…”

Tras el 1-1 en el Monumental ante River, el pasado fin de semana, se vivió una escena particular. Tras un abrazo y un cordial saludo dentro del campo de juego, en conferencia de prensa Martín Demichelis apuntó contra los cambios que Diego Martínez realizó sobre los minutos finales del Superclásico.

"Si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River", apuntó Micho sobre el esquema con el que el Xeneize afrontó la recta final del partido. Siete días más tarde, el DT del Xeneize tuvo su momento para responder.

Para comenzar, fue consultado sobre su el Superclásico fue la mejor performance que mostró su equipo: "Fue un buen partido. El equipo tuvo mucha personalidad. Si analizamos más allá del partido el contexto, el equipo tuvo autoridad para poder competir la tenencia y tomar riesgos. Nos hubiese encantado ganar, pero nos dejó conformes el rendimiento. Era importante el partido de hoy para poder confirmar eso que el grupo hizo de buena manera en una cancha compleja".

"No lo había escuchado, la verdad. Creo que no estuvo bien, no lo comparto. Pero también me quedo con un mensaje de él que hubo de manera privada. Me dijo que si había sentido un ataque hacia mí, me pedía disculpas. Yo sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada: 'Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos que son protagonistas. Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y que hay ciertas cosas que creo que son puntos en común'".

"Me quedo con lo que analizamos nosotros como cuerpo técnico y la devolución que nos hacen los jugadores. La verdad que lo más importante es mirar para uno y tratar de crecer. Hoy me emocioné en el segundo tiempo porque vos te das cuenta cuando la gente te empuja porque le estás transmitiendo algo. La gente se sintió identificada con lo que le demostramos dentro del campo".