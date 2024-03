Furioso de Acero se quedó con la corona en el tradicional Clásico Vendimia

Furioso de Acero se convirtió en el nuevo rey del turf al imponerse en la edición 2024 del tradicional Clásico “Vendimia”, disputado hoy en el Hipódromo de Mendoza.

La jornada contó con la presencia de las recientemente elegidas Reinas Nacionales de la Vendimia y autoridades provinciales. La concurrencia de público no fue del todo buena, pero la reunión transcurrió con total normalidad (punto a favor). Reinaron el orden y las buenas victorias, dos indicios importantes para los tiempos que corren en el turf mendocino.

Mirá el video

El gran protagonista de la reunión fue el bueno de Furioso de Acero. El hijo de Furious Key hilvanó su cuarta victoria consecutiva en Mendoza, dándose el gusto de ganar una de las carreras de caballos más importantes del interior del país.

En la previa del “Vendimia” las mayores chances de alzarce con los $ 2.200.000 de recompensa que ofrecía la carrera estaban entre: Tweedy Sun, Macklin y Furioso de Acero. Justamente este último había sido el mejor fondista del último semestre de 2023, luego de imponerse en varios clásicos relevantes disputados en Mendoza.

La carrera

La competencia se desarrolló con Tweedy Sun en la vanguardia desde el vamos, seguido de cerca por Stephen South, mientras Furioso de Acero alternaba entre el sexto y el séptimo lugar (pero nunca muy lejos de los punteros). Cuando pasaron el palo de los 1000 metros Tweedy Sun seguía firme en la vanguardia, mientras Stephen South no aflojaba y Macklin y Furioso de Acero comenzaban a arrimarse a la vanguardia (el tren de carrera se hizo bastante lento).

Cuando pisaron la recta final Tweedy Sun, Stephen South y Macklin se trenzaron en lucha. Y al mismo tiempo Furioso de Acero fue a buscar la carrera abierto y mediante una fuerte atropellada. Así fue que dio caza de Macklin, para pasarlo de largo y encomendarse al disco de su mejor victoria.

Pero no sólo fue lo mejor de la campaña del caballo, también fue un gran día para el jinete Facundo Campos. El jockey ha sido uno de los profesionales de mayor crecimiento del turf mendocino de los últimos tiempos (corre hace 5 años) y hoy se dio el gusto de ganar un clásico grande. Al término de la carrera el aprendiz decía: “Es un día de mucha emoción. Ganar un clásico como este, es la ilusión por la cual muchos chicos nos hacemos jockeys. Creo que desde que tengo memoria he soñado con este día”. Y continuaba: “Le quiero dedicar este triunfo a toda mi familia, en especial a mi abuelo que siempre soñó con verme correr estos clásicos. Y también a todos los cuidadores con los que trabajo día a día”. Y en relación al desarrollo de la contienda concluía: “El caballo venía muy cómodo. Largo como para correr adelante. En los 600 lo busqué y se puso arriba de la carrera. Y cuando pisamos el derecho, me di cuenta de que estábamos para ganar”.

Muy cerca del jockey, el que también festejaba es el entrenador Jorge Stirpa. Otro profesional de familia muy ligada al turf que siempre demuestra condiciones cuando tiene material. El entrenador ha diagramado al milímetro la campaña de Furioso de Acero y hoy obtuvo un gran premio.

Más clásicos

El Clásico “Reina de la Vendimia”, sobre 1100 metros, tuvo como ganadora a la buena de Petals. La pupila de Espinosa (destacado entrenador) se vino de un “viaje”. Tomó la punta a poco de largar y así se vino hasta el disco. El “malón” quiso darle alcance, pero la hija de Interaction no aflojó. Al final venció por ¾ de cuerpo a Río Franco en el buen tiempo de 1’ 4” 3/5 para once cuadras.

En el clásico de la milla el ganador fue el regular Grillo Mayor. El hijo del recordado Storm Mayor continúa sumando victorias y buenas performances en Mendoza. Esta vez el pupilo de Rubén Stirpa vino cerrando la marcha buena parte del tiro para desatar una brillante atropellada y vencer por un cuerpo a Bellaco Song en un tiempo de 1’ 37” 3/5 para 1600 metros. Brillante faena del experimentado Daniel Gómez en los cueros del ganador (para ponerla en un cuadro).

En los dos turnos de productos hubo victorias relevantes. En el primero fue el turno de Dark Sound, un hijo de Long Island Sound que está al cuidado de Juan Olmos y fue conducido por Jossé Eliezer Alves Silveyra. Mientras que en el segundo turno el ganador fue el sanjuanino Gritalo Gringo (Touareg). En esta prueba no todos quedaron conformes con el resultado. La condición de la carrera era exclusiva para debutantes, pero este caballo ya había ganado en San Juan (con otro nombre) hace unos días. Perla negra para la dirigencia de San Juan que no informó sobre esta situación a sus pares de Mendoza. El potrillo igualmente ganó en muy buena forma.

Ambos productos emplearon un tiempo de 33” 2/5 para 600 metros (buena marca).

La cuadrera del día quedó en poder de la buena de Mobility, quien con la monta de Lucas Escudero terminó igualando récord para 525 metros (29” 2/5). La ganadora está al cuidado de Jorge Pinto y defiende los colores de la caballeriza “Los Mismos de Siempre”.

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedara en poder de toda la gente linda de la caballeriza La Gran Fortuna y en especial para su propietario Juan Llobel. Un fanático aficionado del turf que hoy se dio el lujo de ganar el clásico “Vendimia”. Felicitaciones para toda la bada.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el domingo 24 de marzo en La Punta (San Luis). Mientras que en Mendoza la actividad regresará el domingo 7 de abril.

Los resultados de la jornada

1ra carrera

Premio: “MALAIKAN (2022)” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CERVECERA KAL 57 A. Marti

2° TAMI VILLANA 56 W, Escudero 2 ½ cpos

3° TATSUMASA 52 E. Sosa 1 cpo

4° ISLAND DREAM 53 G. Tempesti 1 cpo

5° ITALIA DIVINA 57 S. Quinteros ½ cpo

6° DESEADA PAMPA 59 J. Luna pczo

7° YELLOW GAGA 57 J. Gómez ½ cpo

8° LUNA RYE 57 F. Campos pczo

U° EMMA BLANCA 56 N. Aguirre 3 cpos

No corrieron: (2) TIBETANA FREE, (8) BODE HEART. Dividendo del Ganador: $ 5. Dividendo de la Combinada: $ 109,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 26,15. Dividendo de la Trifecta: $ 497,50. Tiempo: 1’ 7” 4/5. Por: Anak Nakal y Birrita, de 3 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo.

2da carrera

Clásico: “MACKLIN (2021)” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PEAKY 52 E. Sosa

2° YAGUFLOR LETHAL 55 W. Escudero ½ cpo

3° SIMETRÍA ROMANA 53 G. Tempesti 2 ½ cpos

4° EMMA NOVELA (*) 57 C. López pczo

5° SUMUNCURA 55 J. Gómez 4 cpos

U° JOSEFINA HOWC 56 F. Campos 7 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (3) NIÑA VENUS. Dividendo del Ganador: $ 5,40. Dividendo de la Combinada: $ 38,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,50. Dividendo de la Trifecta: $ 279,30. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Vagabundo Inc y Perfect Sunrise, de 4 años. Cuidador: J.M. Luna. Stud: Joaqui (San Juan).

3ra carrera

Premio: “THE LAST ILUSION (2020)” – (Cat. Interior) – 1200 metros

1° CAPO MAN 56 N. Aguirre

2° MASTER SEIT 58 R. Argüello 1 ½ cpos

3° MARGINALES 57 D. Ledesma 3 cpos

4° WILD FORM 56 F. Campos ½ cpo

5° SAFE AND SOUND 53 J. Gómez 2 ½ cpos

6° CAUTIVO BEACH 55 W. Escudero 1 ½ cpos

7° EVER SEEN 57 A. Marti 6 cpos

8° GRYNVILLE 57 L. Flecha ½ cpo

9° URBLAN BLOCK 52 E. Sosa ¾ cpo

10° INTENSE KID 58 A. Flores cbza

U° ABSYNT 56 D. Gómez 10 cpos

No corrieron: (10) OLYMPIC GAMES. Dividendo del Ganador: $ 10,90. Dividendo de la Combinada: $ 114,15. Dividendo de la Imperfecta: 262,95. Dividendo de la Trifecta: 2.271,40. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Capolicho y Victorian Rose, de 4 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa.

4ta carrera

Premio: “KENNEDY BACK (2023)” – (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ESTILO ÚNICO 57 D. Ledesma

2° MASTER ONE 56 D. Gómez 2 ½ cpos

3° ÓRFEBRE JOY 55 S. Quinteros 4 cpos

4° IL CAVALIERI 52 E. Sosa 3 cpos

5° MAGNET CURL 55 W. Escudero 2 cpos

6° EXPRESSIVE KAFU 56 N. Aguirre 2 cpos

7° ALMA DE BLADES 57 G. Tempesti 1 cpo

8° DAY FOR SUN 57 C. López 3 ½ cpos

U° REMINDER 57 A. Marti 8 cpos

No corrieron: (2) GENERAL SPRING, (10) SEA THE SKY. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 4. Dividendo de la Imperfecta: 3,40. Dividendo de la Trifecta: 38,20. Tiempo: 1’ 24” 2/5. Por: Il Campione y Bien Mía, de 4 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5ta carrera

Clásico: “INICIACIÓN” (1er Turno) – (Cat. Interior) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DARK SOUND 57 J. E. Alves S.

2° SANTO KID 57 A. Marti 3 cpos

3° ESSENCE OF HUMOR 55 D. Ledesma 3 cpos

4° DIABLA TALENTOSA 52 E. Sosa 4 cpos

5° AMIGA ALDEANA 53 S. Quinteros 2 ½ cpos

6° ISMOS 57 D. Gómez 1 ½ cpos

U° VÁSTAGO NUEVO 56 L. Flecha 4 cpos

No corrieron: (7) PERFECTO KEY. Dividendo del Ganador: $ 3,60. Dividendo de la Combinada: $ 15,05. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,80. Dividendo de la Trifecta: $ 166,15. Tiempo: 33” 2/5. Por: Long Island Sound y Darling Dior, de 2 años. Cuidador: J. Olmos. Stud: Nueva Ilusión. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Clásico: “LA PAZ MUNICIPIO” – (Extraoficial) – 525 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MOBILITY 59 L. Escudero

2° TAKE THE MONEY 58 R. Becerra 1 cpo

3° RUFIÁN 58 R. Argüello 1 ½ cpo

U° ROMARIO 59 M. Junco 3 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 11,65. Tiempo: 29” 2/5 (Igualó Récord). Cuidador: J. Pinto. Stud: Los Mismos de Siempre. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

7ma carrera

Clásico: “INICIACIÓN” (2do Turno) – (Cat. Interior) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRITALO GRINGO 56 L. Flecha

2° ILUSIÓN ÓPTIMA 52 E. Sosa 5 cpos

3° MARC STRIPES 57 C. López 1 cpo

4° EMPARDA PRIMERA 55 A. Marti 1 ½ cpos

U° GOLD RIMOUT 57 D. Gómez 1 cpo

No corrieron: (1) DONNA REVOLTOSA, (5) JANE BOMB, (6) LOQUITO KEY. Dividendo del Ganador: $ 2,30. Dividendo de la Combinada: $ 4,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,10. Tiempo: 33” 2/5. Por: Touareg y Que Se Callen, de 2 años. Cuidador: R. González. Stud: La Chupina (San Juan). Sport de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GRILLO MAYOR 60 D. Gómez

2° BELLACO SONG 59.5 C. López 1 cpo

3° MASTER MAGIO 59.5 J. E. Alves S. 2 cpos

4° PASO AL COSTADO 60 J. Luna 6 cpos

5° STORMY BIRD 56.5 F. Campos 2 ½ cpos

U° SKY MOTOR 55 G. Tempesti 3 ½ cpos

No corrieron: (5) SOLO POR PLATA. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 4,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,70. Dividendo de la Trifecta: $ 23,35. Tiempo: 1’ 37” 2/5. Por: Storm Mayor y Grilla Light, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Isabel. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf

9na carrera

Clásico: “REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA” – (Cat. Interior) – 1100 metros

1° PETALS 56.5 L. Flecha

2° RÍO FRANCO 59.5 C. López ¾ cpo

3° PACHA KUTIY 59.5 A. Marti cbza

4° DENVER TEXAN 59.5 D. Gómez hocico

5° PINE GAP 59.5 E. Sosa 1 cpo

6° OPTIMIST BOY 59.5 F. Campos 1 cpo

7° PORCHY 59.5 J. E. Alves S. 4 cpos

8° ANSINNA 56.5 D. Ledesma 5 cpos

U° RAPADITO 59.5 G. Tempesti 3 cpos

No corrieron: (1) URBAN LEGEND, (8ª) SIN TEMOR. Dividendo del Ganador: $ 3,60. Dividendo de la Combinada: $ 32,10. Dividendo de la Imperfecta: 8,65. Dividendo de la Trifecta: $ 2.271,40. Tiempo: 1’ 4” 3/5. Por: Interaction y Poppin Gold, de 6 años. Cuidador: J. Espinosa. Stud: Nico. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “VENDIMIA” – (Cat. Interior) – 2200 metros

1° FURIOSO DE ACERO 60 F. Campos

2° MACKLIN 60 C. López 1 cpo

3° CANDILERO 60 D. Gómez 1 ½ cpos

4° STEPHEN SOUTH 60 J. Gómez 3 cpos

5° SÚPER TREICY 60 W. Escudero ½ cpo

6° CHOISE HERO 60 D. Ledesma 1 ½ cpos

7° TWEEDY SUN 60 G. Tempesti 1 cpo

8° OVERLORD 60 J. Luna 1 ½ cpos

U° ROLLING STONES 60 J. E. Alves S. 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,50. Dividendo de la Combinada: $ 12,75. Dividendo de la Imperfecta: 5,15. Dividendo de la Trifecta: $ 115,20. Tiempo: 2’ 17” 3/5. Por: Furious Key y Extra Royal, de 4 años. Cuidador: J.Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Sport de El Relator / Noticias de Turf.