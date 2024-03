La foto de Beckham con Neymar que ilusionó con reeditar el tridente con Messi y Suárez, y una particular aclaración

La etapa más gloriosa de Barcelona se puede dividir en dos, la de Guardiola y el equipo de ensueño y la de Luis Enrique, que pasará a la historia por contar con una de las delanteras más temibles del siglo: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar. El primero en dejar el club fue justamente el brasilero, que marchó por una cifra récord al PSG. Luego, Suárez hizo lo propio hacia el Atlético de Madrid y hasta el propio Messi tuvo que dejar el club de sus amores.

El argentino tuvo la suerte de reencontrarse en una cancha de fútbol con ambos. Con Neymar en el club parisino, con negativo desenlace, y con Suárez en esta actualidad en Inter Miami y la MLS. La materia pendiente sigue siendo el reencuentro total de los tres, en los últimos años de su carrera.

El sueño que parece tener gran parte del público futbolero, se alimentó esta semana con la presencia de Neymar en Miami, donde viajó en medio de la recuperación por su lesión ligamentaria en la Selección de Brasil. El futbolista aprovechó para ver a su amigo Carlos Alcaraz -juega el Masters 1000 de Miami- y de paso tuvo un encuentro que llamó mucho la atención: con David Beckham.

La foto de Beckham con Neymar.

El exfutbolista, que es uno de los accionistas del Inter Miami, cenó con Neymar en un restaurante de la ciudad, junto con su esposa Victoria Beckham. El propio dirigente posteó la foto, con una aclaración trascendental: "Bienvenido a Miami mi amigo (solo para cenar)". Es claro que buscó evitar las especulaciones en torno a esa posibilidad.

Además del partido de Alcaraz, Neymar presenció el encuentro entre Miami Marlins vs. Pittsburgh Pirates (Major League Baseball), el de los Miami Heat vs Golden State Warriors (por NBA, viendo a su amigo Jimmy Butler) y no se descarta que esté en el DRV PNK Stadium para el partido del Inter Miami ante New York City, del cual Messi ya quedó desafectado por su lesión.

Mientras tanto, el futbolista del Al Hilal tiene contrato hasta el 2025 con ese equipo de Arabia Saudita y sacarlo de allí parece difícil. Días atrás reconoció, en el marco del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1, que le gustaría volver a jugar con Messi. ¿Y con Suárez? ¿Y los tres? ¿Y la MSN?