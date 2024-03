París 2024: Leon Marchand, la estrella de la natación que va tras los pasos de Michael Phelps

A 120 días para el comienzo de los XXXIII Juegos Olímpicos, que se desarrollaran en París, una de las grandes esperanzas locales es el nadador Leon Marchand, de 21 años.

Tras su sexto puesto en los 400m en Tokio 2020, Marchand empezó a trabajar con Bob Bowman, ex entrenador del legendario Michael Phelps. Eso le dio grandes dividendos, ya que en el Mundial del 2023 ganó tres títulos en las pruebas de 200m mariposa, 200m combinados y rompió el récord de 400m combinados que había establecido el Tiburón de Baltimore.

Pero no solo es importante lo que pasa en la pileta, por eso el francés puso el foco en lo mental. "He estado trabajando con un entrenador mental desde hace dos años llamado Thomas Sammut , que solía trabajar con Florent Manaudou. He progresado mucho en los últimos dos años”, expresó.

Marchand quebró un récord mundial y ganó tres pruebas en el último Mundial de Natación. (Foto:

@leon.marchand31)

"Este año, el enfoque principal es París 2024, con la gestión de la presión, los medios de comunicación, las expectativas, por supuesto, toda la gente alrededor. Es bastante intenso. Estoy aprendiendo a lidiar con todo eso y me siento cada vez mejor. Estaré listo.", agregó.

Por último, Marchand se refirió a su evolución como nadador. “Creo que las carreras que hice en el Mundial no fueron perfectas. Hubo bastantes cosas en las que pensé que podía mejorar y lo hice. Realmente me he concentrado en el crol durante los últimos dos meses. Estoy tomando más agua, estoy tratando de nadar un poco más continuamente, Mis reinicios son mejores, mis giros también”, concluyó.