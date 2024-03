La picante respuesta de Lautaro Martínez a Costacurta tras su fuerte crítica: “Lo invito a…”

Lautaro Martínez no atraviesa su mejor momento futbolístico y tras la eliminación de Champions League del Inter ante el Atlético Madrid y una gran sequía en la Selección argentina, algunas críticas están empezando a caerle al delantero.

En esta oportunidad fue Alessandro Costacurta quien le pegó al Toro: el histórico integrante de la Selección de Italia subcampeona del mundo en 1994 y ganador en cinco oportunidades de la Champions League con el Milan puso en duda el caracter del ex Racing en los partidos importantes.

"Esperaba más de Lautaro, pero tampoco le fue bien en el Mundial, entonces me hace pensar que no puede destacar en ciertas fases, pero tiene calidad para hacerlo. Se necesita una determinación diferente en Europa", expresó el defensor italiano sobre el campeón del mundo.

Algunos días después, llegó la contestación del Toro: "A veces uno se controla al hablar porque esos comentarios hacen mal. Más allá de que son opiniones, tienen que ser justas. Creo que había dicho que yo en partidos importantes no estaba y eso no es verdad".

"Hacer un gol en la semifinal de la Champions contra el Milan fue uno de los partidos más importantes en la historia de los 2 clubes. Lo invito a verlo. No solo ese, sino un montón de partidos", expresó Lautaro en diálogo con TyC Sports, con tranquilidad pero desafiante.

Luego, Martínez le dejó en claro a Costacurta su opinión sobre uno de los goles más determinantes que convirtió con la camiseta nerazzurri: "Hice en el más importante: semifinales vs Milán. Ese no lo contó. Escuché a Cavani ayer. Pienso lo mismo que él".

El delantero de Boca, que marcó un doblete ante Central Norte por Copa Argentina, también habló sobre la sequía que por su parte sí pudo empezar a romper con la camiseta del Xeneize: "Cuando lleguen los goles, estaré contento, y cuando no lleguen, seguiré trabajando, como hice siempre".

"El arco no se abre, somos los delanteros los que hacemos que se abra, cuando seguimos trabajando y somos constantes. La única receta es trabajar, trabajar y no perder confianza. Es como esperan que les caiga algo del cielo, si esperás eso, no llegan", explicó el Matador.

Lautaro Martínez finalizó el tema dejando en claro que a pesar de la falta de gol está tranquilo: "Yo estoy muy tranquilo y dejo que hablen los demás. Yo hago mi trabajo porque en definitiva siempre pasa lo mismo: hacés tres goles y terminás siendo el mejor".