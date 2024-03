Scaloni mete mano: los 5 jugadores que entrarán en la Selección para el amistoso ante Costa Rica

La Selección argentina superó con comodidad su primera prueba en la gira por los Estados Unidos y, tras arribar a Los Ángeles, Lionel Scaloni está enfocados en el próximo desafío que será el próximo martes ante la Costa Rica de Gustavo Alfaro, donde planea realizar varias modificaciones con relación al partido con El Salvador.

La #Selección entrena en el Memorial Coliseum, Estadio donde el martes enfrentará a Costa Rica.



Primera práctica de los Campeones del Mundo en la Ciudad de Los Ángeles.



uD83DuDCF0 https://t.co/moBGK0dFbu pic.twitter.com/3W9AndJKha — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) March 24, 2024

La idea del entrenador es darle rodaje a futbolistas clave, pero que no tuvieron participación en el primer encuentro. Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez son quienes dirán presente en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum que se disputará a las 23.50.

De igual manera aún quedan algunas incógnitas que se resolverán en los próximas horas como, por ejemplo, la alternancia de Emiliano Martínez (Franco Armani o Walter Benítez, quien aún no ha debutado en la Selección), Cristian Romero, Rodrigo De Paul y Ángel Di María. El que seguramente estará será Enzo Fernández.

Si consigue una nueva victoria, la Scaloneta superará su propia marca de 11 meses como líder global del Ranking FIFA. Desde abril de 2023 que el equipo argentino ostenta su posición y esta fecha FIFA representa una gran oportunidad de mantenerlo.

La Selección, además, ya conoce a su primer rival en la Copa América. Será Canadá, comandada por Mauro Biello, en su debut en el torneo. Los Rojos lograron clasificar a la máxima cita continental tras superar un repechaje ante Trinidad y Tobago, por la Liga de Naciones de la CONCACAF.