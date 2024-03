El sincericidio de Gustavo Alfaro a días del amistoso con la Selección argentina: "Prefiero jugar con..."

El próximo martes la Selección argentina se medirá ante Costa Rica, en un amistoso que cerrará la gira por Estados Unidos del equipo de Lionel Scaloni. El rival, dirigido por Gustavo Alfaro, consiguió anoche la clasificación a la próxima Copa América (venció a Honduras) y el entrenador se refirió al encuentro que se jugará en Los Ángeles.

"Cuando el presidente me dijo a mi ‘¿Estás para jugar con Argentina?’, yo le dije ‘Sí, vamos a jugar’. Y por más de lo que yo le decía, no había otra cosa en mi cabeza que no sea Honduras, a riesgo de que podíamos perder, con todo lo que significaría una conferencia de prensa si hubiésemos perdido y tener que jugar con Argentina con el riesgo que eso significaría", dijo.

Luego, en la misma línea agregó: "Pero las cosas no las mido en esos valores. Yo las mido en el crecimiento que podamos tener. Y ahora tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo".

"Con todo respeto, prefiero jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos. Por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos", cerró.

Los goles de Orlando Galo, Warren Madrigal y Jefferson Brenes le dieron la vuelta al marcador tras el gol inicial del hondureño Michael Chirinos, para que una rejuvenecida selección de Tica consiguiera el sexto cupo de la Concacaf. De esta manera, debutará el 24 de junio ante Brasil, en la Actividad del grupo D que también integran Colombia y Paraguay.