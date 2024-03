El dardo de Mac Allister a Gorosito y Fabbiani tras sus dichos sobre el fútbol europeo: "Es fácil hablar, ¿por qué no....?"

"Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorrás una o dos comidas. Entonces, no es tan fácil como en Europa”, expresó Pipo Gorosito días atrás, sobre las dificultades que existen en el fútbol argentino en relación al Viejo Continente. De esta manera el ahora extécnico de Tigre se sumó al Ogro Fabbiani, quien había asegurado que es más fácil jugar allá porque: “los defensores no marcan".

En este contexto, quien salió al cruce de las mencionadas declaraciones fue Alexis Mac Allister. El mediocampista, campeón del Mundial de Qatar con la camiseta de la Selección argentina, habló ante las cámaras de ESPN y fue contundente a la hora de plasmar su postura.

“El otro día escuché que había gente que decía que los defensores europeos no marcan, que es fácil jugar allá. Siempre es fácil hablar. Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿por qué no van ellos allá?. No es tan fácil”, manifestó el mediocampista del Liverpool.

Al ser consultado sobre los elogios que recibe en la actualidad, los cuales lo catalogan como uno de los mejores del mundo en su puesto, Mac Allister contó: “Me da un poco de vergüenza y trato de no enfocarme en eso, porque si uno se focaliza en esas cosas cuando todo va bien, también puede hacerlo cuando la situación vaya mal. Trato de mantenerme tranquilo y sereno. Pienso en seguir trabajando y mejorando, aunque soy consciente de que estoy en un gran presente gracias a mis compañeros que me apoyan y me ayudan para que eso pase".

Para finalizar, el campeón del mundo se refirió a la recordada conferencia de prensa en el estadio Maracaná, donde Lionel Scaloni puso en duda su continuidad: “Nos sorprendió, porque estábamos muy bien. Como jugadores teníamos que respetar y él tenía que tomarse su tiempo para resolver su futuro. Gracias a Dios se quedó con nosotros, porque para nosotros es muy importante. Necesitamos ese liderazgo positivo dentro y fuera de la cancha. Es muy difícil mantener el nivel de exigencia cuando se alcanzó la cima del mundo. Estuvo bueno que se haya tomado su tiempo. Hoy todo el grupo está enfocado en objetivos muy grandes. Lo importante es que hoy está con nosotros”.