Anselmino habló de los equipos europeos que lo tienen en la mira: "La verdad, yo..."

Aaron Anselmino fue uno de los centrales titulares en el triunfo de Boca ante Central Norte de Salta. El joven de 18 años completó los 90 minutos y lo hizo de gran manera, compartiendo dupla central con Marcos Rojo, quien dejó atrás su desgarro y portó la cinta de capitán.

Tras el encuentro, el zaguero enfrentó los micrófonos de TyC Sports y fue contundente con respecto a los rumores que hablan sobre el interés de equipos del Viejo Continente en contar con sus servicios: “La verdad yo no sé nada, no se habló nada personalmente conmigo de equipos de afuera. Yo tengo mi cabeza en Boca, quiero seguir jugando acá y ganar títulos”.

Mirá el video

Sobre lo que fue su actuación en la victoria del Xeneize, Anselmino manifestó: "Me sentí muy bien. Siento que el equipo fue muy superior al rival. Estoy contento por la victoria y por volver a sumar minutos. Lo vivo tranquilo. Aprendo cada día de los jugadores que tengo adelante. Hoy me tocó jugar con Marcos, que me dio una confianza tremenda y me ayudó mucho, por suerte salió bien el partido y pudimos ganarlo”.

A la hora de hablar sobre su posición en el campo de juego, el juvenil de Boca aseguró que: “Jugué de cinco en Infantiles, ya en Juveniles empecé de central. Es una posición que el técnico me dijo que la podía hacer si me necesitaba ahí, pero yo le dije que me sentía más cómodo de central. Ya me acostumbré”.