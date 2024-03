La picante frase de Cavani sobre las críticas, tras otros dos goles en Boca: “Si hubiese escuchado lo que dijeron de jugadores argentinos…”

Con dos tantos de Edinson Cavani, el segundo un verdadero golazo, Boca sacó boleto para disputar la siguiente fase de la Copa Argentina. El Xeneize venció 3-0 a Central Norte de Salta y de esta manera espera por el ganador del partido que protagonizarán Almirante Brown y San Martín de Tucumán, quienes aún no tienen fecha confirmada.

Tras el encuentro, que se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades, el uruguayo enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial y graficó sus sensaciones tras una nueva victoria del equipo de Diego Martínez, quien poco a poco va encontrando el funcionamiento deseado en sus dirigidos.

Cavani anotó los dos primeros goles de Boca en la Copa Argentina 2024.

Para comenzar, Cavani expresó: "Son partidos donde hay muchas situaciones que a veces uno no las tiene estudiadas. Creo que enfrentamos el partido con la actitud justa y el respeto justo. Como hay que hacerlo. Merecimos sacar una ventaja un poco más amplia, pero los goles hay que hacerlos. Lo importante es que se ganó y se hicieron cosas muy buenas. El equipo estuvo a la altura".

Sobre la racha goleadora que atraviesa, luego del sinfín de críticas que recibió por su falta de efectividad, el delantero de Boca soltó: "El arco no se abre, somos los delanteros los que hacemos que se abra cuando seguimos trabajando y cuando seguimos constantes en lo que hacemos. Sabemos que la única receta es trabajar y no perder la confianza. Es mentira eso que se abre el arco, es como esa gente que espera que le caiga algo del cielo. Si no lo salís a buscar las cosas no llegan. Estoy contento por los resultados, porque son goles que sirven".

"Estoy contento, lo que se ha hablado son cosas a las que estamos acostumbrados ya. Si hubiese escuchado cosas de acá, con jugadores de ustedes... entonces no me sorprende que ciertas cosas se digan. Yo voy por mi camino, trabajo para darle lo mejor a este club, a mis compañeros y a la gente que me apoya desde el primer día. Esa es mi esencia y no la voy a cambiar nunca. Voy a seguir para adelante dejando lo mejor. Cuando lleguen los goles estaré contento y cuando no lleguen, seguiré trabajando como lo hice siempre", sentenció Cavani.