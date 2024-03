Beckham y sus detalles inéditos sobre la llegada de Messi al Inter Miami: "Se me puso..."

David Beckham, uno de los accionistas mayoritarios del Inter Miami, reveló detalles inéditos sobre el fichaje más importante que hizo su club en 2023: la llegada de Lionel Messi, que llegó como reciente campeón del mundo.

El exfutbolista inglés contó con exactitud el momento en el que recibió una de las mejores noticias de su vida: "Cuando anunció públicamente su salida de Paris Saint Germain, supimos que era el momento de pisar el acelerador y tomar una decisión. Entonces estaba una madrugada en Japón, eran las cuatro o cinco de la mañana y estaba en mi cama. Mi teléfono no paraba de sonar y Victoria me codea y me pide que lo apague. En ese momento, vi el mensaje: 'Leo decidió venir'".

"Necesitaba dormir, estaba desfasado, pero se me puso la piel de gallina. Me senté y me puse a llorar. Ella me preguntaba qué estaba pasando, si había muerto alguien. 'Estoy así porque viene él', le respondí. Tardamos cinco años en lograrlo", reveló emocionado el talentoso volante que tuvo la selección inglesa.

Messi vistiendo la camiseta del Inter Miami.

"Llevábamos mucho tiempo hablando con su papá. Mi socio y yo nos colamos en un hotel para conocerlo en 2018. Nos reunimos con él y yo le dije: 'Sé que no está listo ahora, pero quiero que tu hijo juegue en mi club en el futuro'", confesó Beckham sobre las conversaciones que tuvo con Jorge Messi desde las épocas en las que Leo todavía no pensaba en dejar el Barcelona.

Luego, entre risas, el inglés también confesó que no podía creer que su transferencia a Inter se había concretado aún cuando el pase de Messi al Inter ya estaba cerrado: "Lo veía oficializado en todas las redes sociales, pero yo le decía a mi compañero que todavía no podía creerlo".

Desde su llegada a Miami, Leo lleva 16 goles y siete asistencias en 19 partidos, y obtuvo el primer título internacional de la historia del club de la Florida al ganar la Leagues Cup en 2023. Actualmente, su equipo lidera la MLS y el 10 va por más.