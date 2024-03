El llamativo sincericidio de un jugador de Boca: “Nunca más voy a patear un penal, tengo que estar muy obligado”

Desde su llegada a Boca, Luis Advíncula se fue ganando el corazón de los fanáticos y se transformó en uno de los referentes del plantel sin importar quien esté a cargo del equipo. En las últimas horas, en la red TikTok, se viralizó un video del peruano en el que cuenta algunos detalles de su vida y confesó que su vida deportiva está marcada por dos tristes momentos que debió superar.

Uno de ellos es la final de la Copa Libertadores que Boca perdió con Fluminense el año pasado y el otro es el recordado repechaje que jugó con su Selección para clasificar al Mundial de Qatar, donde escapó un penal clave ante Australia. En la entrevista recordó ese episodios y fue muy sincero.

"No hay chance de que yo vuelva a patear un penal. Tengo que estar muy obligado. Con Boca, Chiquito iba de 10 y yo de 11, no sé", aseguró y agregó: "Sentí mucho dolor, mucha decepción, no la pasé bien...Por suerte me llevé a mis hijos a la Argentina y me pudieron levantar un poco. Pero no la pasé bien".

"En el fútbol he sentido dos veces eso: el día de Qatar y la final del 4 de noviembre con Boca...La pasé mal. Soy un tipo muy duro, pero cuando siento que tengo que llorar, lloro Sentía que esta era mi última bala, siempre jodo con que la voy a romper y terminar en el Manchester United...Pero ahora, nunca. Ja", cerró.