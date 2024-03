La pícara frase de Demichelis sobre el motivo de su grito de gol de cara a los hinchas de River: “Ustedes hagan la…”

Martín Demichelis cosechó su tercer título como entrenador de River al vencer a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina, en medio de los cuestionamientos que recibe el DT, por la actualidad del equipo.

Sobre la alegría del partido y su primer análisis de la formación y los cambios, señaló: "Este partido lo soñé y lo venía ideando desde hace tiempo, pero el fútbol es impredecible y el entrenador del otro lado es muy bueno. La idea era poner a Boselli porque jugaba Cetré, pero cuando ellos vieron nuestra formación lo movieron al otro lado y a Boselli se le hacía difícil saltar hasta Sosa. Podría haber hecho un cambio a los 15 minutos. Justo Santi Simón es ese jugador".

Mirá el video

Inmediatamente después y sin que se lo preguntaran, se refirió a la impaciencia por el flojo rendimiento: "Lamentablemente en este deporte el resultado manda. Hubiese estado todo mal si el resultado no era River campeón. Hay que tener paciencia, los partidos duran 90 minutos. Hoy pudimos festejar otro título. Se lo dedico a la gente, porque es difícil venir un miércoles, con los precios y la situación del país. Es para todo el mundo riverplatense. Por eso lo grité mucho, no quería que se escape".

Luego, fue consultado por el festejo desmedido, mirando a la platea, que antes lo había insultado y le había pedido el ingreso de los jóvenes del plantel. "Ustedes hagan la interpretación que quieran. Primero los goles se gritan. Yo soy hincha de River y en una final cómo no voy a gritar el gol", señaló.

Luego se extendió sobre los motivos: "Puedo hablar con autoridad de la derrota. Perdí la final de Mundial, de Copa América y de Champions. En el entretiempo les dije a los chicos y les dije que las finales no vuelven, el partido estaba para jugarlo y ganarlo. Les dije que en el primer tiempo no estábamos jugando bien, se pusieron a jugarla y ahí están los frutos. Por eso lo grité muchísimo".

"Luego está mi familia que es la que se come todos los palazos. Me pude abstraer mucho de lo que fueron estos días. Si hubiese leído a tantísimos opinólogos que hay, que está bien, hubiese tenido que cambiar el 11 inicial cada día. Me abstraje de eso, estaba convencido. No jugamos bien el primer tiempo, si el segundo", cerró.