Fórmula 1: el motivo por el que Checo Pérez podría meterse en graves problemas

Excellent race; it’s unfortunate about the penalty, yet another great 1-2 finish for the team and solid start to the season. Time to take a short break and set our focus on Australia. uD83DuDCAA



Carrera excelente; una lastima la penalización, pero otro gran 1-2 para el equipo. Muy buen… pic.twitter.com/KKYOZ9q85c