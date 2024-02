La picante respuesta de Demichelis a un periodista en conferencia de prensa: "¿Crees que soy tan...?"

Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa luego de la contundente goleada de su equipo. River, en el estadio Monumental, barrió sin inconvenientes a Vélez en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga. De esta manera los de Núñez recuperaron la punta de la tabla de posiciones.

En su diálogo ante los medios, el DT protagonizó un particular momento. "Volvieron a ser el equipo del cuatrimestre anterior, ese equipo de presión, de posesión... ¿Qué cambiaste para este partido? o ¿Qué hicieron que no venían haciendo los anteriores para volver a ser ese equipo?", le preguntó un periodista al técnico.

Mirá el video

Mientras terminaba de escuchar la consulta, una sonrisa se comenzó a dibujar el rostro de Demichelis. Tras unos segundos de silencio, Micho se dispuso a responder: "¿Crees que soy tan bueno? ¿Que en una semana pude haber cambiado tanto para lograr hoy cinco goles de diferencia? Seguimos trabajando. A veces, después de una pretemporada y sobre todo en los inicios de los torneos se necesita tiempo y rodaje".

"No hice ni ocho cambios, en referencia al partido con Argentinos salió el mismo once. Creo que nos va faltando rodaje como a todos los equipos del fútbol argentino. Hoy se vio reflejado mucho de lo que me gusta, de lo que intentamos ser como equipo", añadió Demichelis.

Para finalizar, el DT de River sentenció: "Ser protagonistas, agresivos, intensos, intentando darles un valor al pase y a raíz de eso, y siendo superiores en posicionamientos en el campo, generar situaciones de gol y encima convertir. Ese es el momento más feliz para el hincha, para los jugadores incluso también. Me siento orgulloso cuando el mundo riverplatense está feliz como hoy. Es una gran noche".