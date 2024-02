Morena Beltrán habló de su relación con Lucas Blondel: el palito a las críticas de las mujeres

Uno de los temas del verano, mientras se esperaba por el inicio de la pretemporada para los equipos de la Liga Profesional, fue el romance que nació entre Morena Beltrán y Lucas Blondel, lateral derecho de Boca. En este contexto, la periodista deportiva rompió el silencio por primera vez desde que se oficializó su relación.

En su presencia ante los micrófonos del programa Doble Mérito, la panelista de ESPN habló de todo. Para comenzar con su análisis, expresó: “A mi me pasó un poco cuando se empezó a saber que yo salía con Lucas, que veía, y un poco envidiaba sanamente, el hecho de que los pibes se tiran la buena todo el tiempo. ‘Che, estás saliendo con esta mina, qué bueno’, ‘Qué tipazo’”.

“Y las ves, no quiero decir a todas las minas porque sé que hay minas que no, pero que dicen ‘Ay, sale con un jugador de fútbol. De primera, de Boca, qué interesada’ o ‘sale con él porque tiene guita’. Me pasó eso, digo: ‘Boludo, ¿por qué nosotras no nos tiramos buena onda?’. Ver toda la parte positiva que tiene, o lo lindo. Me pasó que el hateo venía por ese lado. Igual, al fin y al cabo, te preguntas cuánto de esto tiene que importarte, pero inevitablemente lo leés””, añadió Beltrán sobre la diferencia en la que, según ella, los géneros toman este tipo de formalizaciones.

Al ser consultada sobre su ruptura con Tomás Mantia, jugador de Agropecuario, contó: “Se había filtrado bastante más tarde que yo me había separado de mi expareja que era Tomi y medio como que se dio todo eso así, bastante reciente. En cierto punto lo agradezco también porque sino iban a empezar a inventar que lo había cagado. Pero como mantuve en privado mi separación me hubiera gustado mantener en privado, hasta que tuviéramos ganas de contarlo que había empezado a salir con Lucas”.

Para finalizar, Morena Beltrán reveló cómo vive los primeros meses de su romance con Blondel: “Elijo divertirme con eso, por eso pusimos lo de Las Toninas. La verdad, no queríamos que pasara así, pero pasó. Y dijimos ‘Ya fue vamos a divertirnos’ porque sino, primero estamos que te guste alguien, no sé si hay algo más lindo. Primero, lo que nos está pasando es hermoso, disfrutémoslo. Por eso tampoco no coincidimos en nuestras vacaciones. Por eso no fuimos a Uruguay. Escaló más rápido de lo que nos hubiera gustado”.