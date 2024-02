En medio de un escandaloso divorcio, la ex de Ezequiel Palacios le vendió la camiseta y la medalla de campeón del mundo

Exequiel Palacios es uno de los 26 jugadores de la Selección argentina que el pasado 18 de diciembre logró tocar el cielo con las manos. Aquella jornada, en el Lusail, el equipo de Lionel Scaloni venció a Francia en un verdadero partidazo y se coronó como campeón del Mundial de Qatar 2022.

Además de los recuerdos, que serán imborrables para aquellos futbolistas que lograron bordar al escudo de AFA la tan anhelada tercera estrella, hay algunos "tesoros" que muchos guardarán bajo siete llaves. Incluso varios de los protagonistas aseguraron que no lavarán las prendas y que los botines aún mantienen el barro del estadio.

La foto de la venta de la camiseta.

Diferente es la situación de Palacios. En medio de un escandaloso divorcio con Yésica Frías, con quien se conoció en 2018 y se casó tres años más tarde, el tucumano atraviesa un conflicto que se volvió mediático. En las últimas horas se conoció la decisión que tomó la mujer tras la negativa del jugador del Bayer Leverkusen proporcionarle el dinero necesario para mantener su departamento y cuidar de sus gastos.

Ante esta situación, optó por vender la camiseta que el surgido de River utilizó en el Mundial de Qatar 2022 y, además, la medalla de campeón del torneo más importante del mundo. A través de sus redes sociales, mostró al hombre que adquirió las mencionadas reliquias.

El hombre se mostró con la medalla del campeón del mundo.

"El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos", escribió junto a una foto en la que se puede ver a Frias con la persona que compró la camiseta de la Selección argentina con el número 14 y la firma de Palacios. Posteriormente, la misma persona se mostró con la medalla dorada y escribió: "Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias gracias x la atención amiga ojalá sirva la venta".

Qué dijo Frias antes de la venta

Yésica Frias habló con el programa Socios del espectáculo y aseguró que: "Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él"

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, añadió la expareja de Palacios.

Para finalizar, sentenció: “Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”