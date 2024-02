La respuesta de Mac Allister al ser consultado sobre un posible retorno a Boca: "Obviamente que..."

Tras sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, Alexis Mac Allister enfrentó los micrófonos de TyC Sports y habló de todo. El mediocampista del Liverpool, quien recientemente dio la vuelta olímpica en el marco de la Carabao Cup, habló del Superclásico y, además, fue consultado sobre su posible retorno a Boca.

Para comenzar, sobre cómo vivió el empate entre los dos equipos más importantes de nuestro país, manifestó: "Pude ver los últimos minutos. Lo pongo y a los 2 o 3 llegó el gol de Boca. A partir de ahí vi hasta al final. No estoy tan informado al respecto pero esos últimos minutos estaba para los dos, cualquiera lo podía ganar".

Mac Allister viene de conseguir un nuevo título en su carrera.

Posteriormente, quien ganara el título local en la temporada 2019/20 con la camiseta de Xeneize, fue consultado sobre las posibilidades de volver a la institución: "No me gusta prometer que voy a volver porque la realidad es que falta mucho y puede pasar de todo".

"Obviamente que las ganas están, sobre todo porque para mí fue muy corto el paso por Boca, me hubiese gustado estar más, pero el tiempo dirá si tengo esa posibilidad y me la dan". Y agregó: "No hay que olvidarse de Argentinos, es el club que me dio la posibilidad de crecer y disfrutar de jugar el futbol. Voy a ir día a día y en un tiempo veremos", añadió Mac Allister, campeón del Mundial de Qatar 2022.