La burla de Chiquito Romero a Borja por su encendido reclamo para jugar rápido

El Superclásico jugado ayer en el Monumental tuvo de todo. Goles, polémicas y hasta chicanas entre jugadores luego del partido pero también pasaron cosas en los minutos finales del duelo. Uno de los cruces fue protagonizado por Miguel Borja y Sergio Romero, quienes mantuvieron un particular diálogo ya que el colombiano entendió que el arquero estaba haciendo tiempo.

Pero, lo que no se vio, fue la respuesta del Chiquito. Mientras el delantero de River se alejaba, el futbolista de Boca comenzó a aplaudirlo y le gritó "bobo" ya que lo hecho por el cafetero levantó al público local quien comenzó a insultar al ex Selección argentina quien tardó en sacar desde su arco.

Luego del partido, y con las pulsaciones calmadas, Romero contó qué se dijeron: "Me dijo que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo bien porque me pidió disculpas por si me había ofendido la situación. Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien".