La dura frase de Paulo Díaz sobre Cristian Lema tras el empate en el Monumental: "Cuando estaba en Lanús..."

El Superclásico jugado en el Monumental terminó en empate y muy caliente. Uno de los fuertes cruces lo protagonizaron Franco Armani y Cristian Lema, quienes tuvieron una acalorada discusión, y Paulo Díaz habló al respecto dejando una fuerte frase sobre el defensor de Boca quien jugó su primer duelo ante River con la camiseta Xeneize.

El periodista le consultó sobre lo ocurrido y el chileno fue tajante: "Si, se agarró con Armani. Cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en Boca se cree que puede venir a guapear acá". Lema vivió el partido como una final y estuvo en todos los tumultos buscando sacar chapa.

Pablo Solari también fue consultado por esta confusa gresca que se desató tras el empate. "No tengo idea, llegué re tarde. Caminé re lento porque todavía tengo la sensación en los gemelos (de contractura). No entendí qué había pasado, por qué fue que se insultaron, si pasó algo no tengo ni idea", aseguró.