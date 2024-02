La frase de Mascherano sobre su emotivo encuentro con Bielsa en el Preolímpico: "Para mi, enfrentarlo es..."

Javier Mascherano está conforme. La Selección argentina Sub-23 hizo un buen partido ante su par de Uruguay pero no pudo más que empatar 3 a 3, en un partidazo válido por la última fecha de la primera fase del Preolímpico, la competencia que otorga dos plazas a los Juegos Olímpicos de París.

El partido marcó el encuentro del jefecito con su antiguo entrenador, Marcelo Bielsa, quien dirige a la Selección charrúa. En la previa hubo abrazo entre ambos y ya consumado el empate, el propio Mascherano se refirió a su antiguo DT.

Mirá el video

"A Marcelo (Bielsa) hace mucho que no lo veía. Había hablado alguna que otra vez pero hace mucho no lo veía. Para mi poder enfrentarlo como entrenador, después de que me tocó enfrentarlo como jugador, es un motivo de orgullo. Es el entrenador que me dio la posibilidad de jugar en la Selección argentina. Es una alegría haberlo podido enfrentar y poder haber estado a la altura", señaló.

Luego, sentenció: "Marcelo es alguien que me tiene mucho cariño. Es una persona que a ese cariño muchas veces te lo demuestra".

Mascherano hizo un balance del partido. (Foto: @Argentina)

Ya sobre el partido, el DT hizo un balance del juego. "El equipo respondió a las expectativas. La realidad es que hoy hicimos un gran partido contra un rival que, a mi manera de ver, obtuvo mucho menos de lo que merecía durante toda la primera fase. Lo hicimos bien, por momentos dominamos, jugando de manera diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sabíamos que podíamos hacerle daño. Contentos e ilusionados con lo que nos espera la semana que viene. Ya ilusionados para poner todo lo mejor de nosotros para poder conseguir el objetivo de clasificarnos a los JJ.OO.", analizó.

Sobre el Uruguay de Bielsa, Mascherano agregó: "Jugamos con un rival que genera muchas situaciones. Me voy muy pero muy contento con el partido que hizo el equipo, por cómo respondieron chicos que no habían tenido tantos minutos en la competición y han tenido un nivel alto".