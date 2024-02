Juan Cruz Yacopini: "El rally de Arabia Saudita fue el más duro que corrí"

El piloto Juan Cruz Yacopini pudo finalizar en el puesto 28° de la general del Rally Dakar 2024, luego de haber estado al borde del abandono en la sexta etapa por varios problemas mecánicos. El mendocino fue el único argentino presente en la categoría "vedette" del rally, y corrió para el equipo Toyota Overdrive Racing. El joven de 24 años habló con MDZ Radio 105.5 FM y compartió su experiencia y declaró cuáles serán sus próximos objetivos.

Juan Cruz comenzó hablando sobre el deporte que tanto le apasiona: "La verdad es muy duro, muy extremo, son dos semanas que estás corriendo. El deporte cada vez se pone más competitivo, están los tiempos cada vez más cerca. Antes quizás rompías una goma y no pasaba nada, hoy los tiempos están muy justos. Entonces, mantener un ritmo tan alto durante tantas horas manejando se pone muy difícil, es muy físico y también para la cabeza es muy cansador. Obviamente tenés días malos y tenés que tratar de estar lo mejor posible para seguir la carrera, o si tenés un problema debes solucionarlo y seguir lo mejor que puedas. Al otro día es un día nuevo, pero a veces después de una buena paliza o estar muy cansado, arrancar un día nuevo con toda la energía es difícil, pero nos preparamos todo el año para eso".

El piloto mendocino contó cómo fue su experiencia corriendo su cuarto Dakar: "En este rally se quedaron muchos candidatos. Desde mi punto de vista, de los cuatro que he corrido, el de Arabia Saudita ha sido el más duro, pero también el más lindo porque fue cross country puro de verdad. No fue tan rápido como antes. Antes quizás andábamos muy fuerte por llanuras y no había tanta dificultad. Este año hubo mucha piedra, arena y río. El cross country es más campo traviesa, puro y difícil. Esto le dio otro sabor al Dakar porque no estaba decidido desde el primer día, fue muy cambiante. Estuvo bueno para mí y para los que lo siguen porque no fue una carrera tan lineal que ya estaba casi hecha desde el primer o segundo día".

"En este año que tuve problemas, lo que me sorprendió fue la amabilidad de cierta gente, por ejemplo, cuando me hacía falta aceite hubo ciertos pilotos que se pararon y me dieron aceite o me preguntaron si estaba todo bien. Ayudar, más allá de que estás compitiendo, es importante. Saber que puedo ayudar a alguien si tiene algún problema, está bueno", agregó explicando los problemas mecánicos que le tocó atravesar.

Haciendo un análisis de lo que fue la anterior edición, sostuvo: "La verdad que la temporada del 2023 fue soñada. Arranqué muy bien con el Dakar y después tener regularidad en todas las carreras me hizo poder terminar tercero y por eso llegaba con tantas expectativas para este Dakar que después, por algunos problemas mecánicos que te exceden, no pudimos hacer la carrera que queríamos, pero aprendimos mucho y terminamos. Ahí me valoré mucho terminar el Dakar y también terminar en el séptimo lugar".

Respecto a la poca cantidad de argentinos (4) que realizaron el Rally Dakar, comentó: "El presupuesto es muy alto, la verdad es que es difícil conseguir sponsor y poder pagar las carreras afuera. Es un tema complejo".

Por último, Juan Cruz Yacopini compartió sus próximos objetivos: "Este año voy a correr dos campeonatos del mundo. El campeonato del mundo de bajas y el campeonato del mundo de cross country. Este lunes me voy a Jahil. Las bajas son carreras un poco más rápidas, no hay tanta navegación, pero ahora justo en Jahil sí porque hay arena, y son solo viernes, sábado y domingo. El cross country son carreras de cinco días, hay más campo traviesa, más río, menos pista, más arena. Están interesantes las dos y aprendes mucho de ambas. A mí me gusta más el cross country, me siento mejor, pero es un muy buen punto a mejorar las bajas en el tema del rally".

