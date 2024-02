El hermano de Cavani habló de la preocupante sequía goleadora de Edinson: “Puede ser que esté…”

Edinson Cavani continúa con su sequía goleadora con la camiseta de Boca. El delantero uruguayo fue titular este jueves en el empate ante Sarmiento de Junín y pese a contar con inmejorables situaciones de gol, no pudo convertir. Como si esto fuese poco, pidió el cambio tras sentir molestias en el posterior de su pierna derecha.

En este contexto, quien habló sobre la situación que atraviesa el Matador fue Cristian, su hermano. En su diálogo ante los micrófonos de DSports Radio, se refirió al presente del histórico futbolista de la Selección de Uruguay: "Puede ser que esté un poco más tensionado. La sequía de los goleadores es así. Llega un momento en el que más allá de que uno confía, te sale un poco la preocupación. Yo siempre digo lo mismo, jugar en un equipo grande como Boca se siente la presión. Es un club muy grande, no querría estar en los zapatos de él. Es normal que sienta presión, hace mucho tiempo que no viene convirtiendo".

"Jugar en Boca es como jugar en un equipo de Europa, como jugar la Champions. Es una competición en la que tenés que brindar todo. Cualquier jugador que vaya a Boca va con las expectativas altas. ¿Quién no quisiera estar en un equipo d estos y poder hacer goles? Se siente presión, es normal. Le pasaría a cualquier jugador", comparó el hermano de Cavani.

Pese a la mala racha, mostró su deseo de que esto de un vuelco y el delantero retome su faceta goleadora: "Hay que esperar el momento, ya va a llegar. Me quedo con lo positivo, que es que tuvo muchas chances de gol. Falta convertirlo y agarrar un poco de confianza. Ya se van a dar las cosas, siempre pensamos en positivo. Siempre lo apoyamos pase lo que pase. Sabemos y confiamos en que las cosas se van a revertir".

Para finalizar Cristian reconoció que, pese a los rumores, Edinson Cavani nunca pensó emigrar del Xeneize: "Escuché muchos rumores, pero no analicé mucho el tema. ¿Sabés por qué no analicé mucho el tema? Si en algún momento hubiese habido un llamado o la posibilidad de irse, él no se hubiese ido. Está enfocado en Boca y en brindarse al club. Como todo jugador, quiere cumplir con el club".