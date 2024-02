Biglia anunció su retiro "forzoso" y reconoció que dos clubes argentinos lo tentaron para volver

De los 23 futbolistas que fueron subcampeones del Mundial 2014 en Brasil, ya son 14 los que anunciaron su retiro del fútbol profesional. Este jueves, a quien le tocó el turno es el mediocampista Lucas Biglia, quien confesó que su retiro fue "forzoso" tras estar tres temporadas en el fútbol turco.

El ahora exjugador de 38 años, brindó una entrevista para el programa Líbero de TyC Sports, donde confesó que hace seis meses viajó a Italia para continuar su carrera allí a pesar de tener un año más de contrato en Turquía, con el objetivo de que su familia vuelva a vivir en ese país. Pero al no conseguir club por llegar tarde en el libro de pases, se quedó allí y anunció su retiro.

"El motivo fue más que nada familiar. Un deseo de mis hijos y esposa, prioridad de ellos, de querer estar con sus amigos. Dejé a un lado la carrera. Volví a Italia con la intención de seguir, sabía que con el libro de pases un poco justo, porque llegué en agosto", contó.

Luego, reconoció que tuvo chances de volver al país a jugar en uno de los dos clubes que lo contactaron. "Obviamente que hubo cosas de Argentina, pero no era la intención. Mi representante habló con Argentinos Juniors e Independiente. Fue siempre de una manera insistente y eso me reconforta mucho. Agradezco mucho, pero no entraba en los planes familiares. Fue pasando el tiempo y terminó en un retiro forzoso", soltó.

Consultado sobre por qué decidió el retiro de manera "forzada", considerando que aún tenía contrato con Istanbul Basaksehir F. K, señaló: "Me pareció que el deseo de mi familia era más importante. Vine para acá sabiendo lo que me podía pasar, pero dándole lo mejor a ellos".