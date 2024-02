Los amistosos de la Selección argentina en marzo: nueva sede y ¿cambio de rival?

Luego de la cancelación de los amistosos de marzo de la Selección argentina en China, se decidió el lugar en donde se jugarán finalmente los partidos y se cambiaría a uno de los dos rivales de la Scaloneta.

A tres meses de una nueva edición de la Copa América, el destino para los amistosos previos de la Albiceleste será Estados Unidos, la sede del próximo torneo más importante del continente a nivel selecciones y el país en donde juega Lionel Messi.

Los campeones del mundo esperan los amistosos en la previa a la Copa América.

Las ciudades del país norteamericano no están confirmadas aún. Tampoco los rivales, aunque es probable que una de las selecciones con las que se iba a jugar en China no sean parte de los amistosos en Estados Unidos. La Selección argentina iba a jugar el lunes 18 de marzo ante Nigeria en Hangzhou y el martes 26 en Beijing ante Costa de Marfil, pero los marfileños no estarían presentes en Norteamérica.

El nuevo adversario sería un combinado centroamericano, probablemente El Salvador, un rival de mucha menor valía que el flamante campeón de la Copa Africana de Naciones. Los salvadoreños vienen de terminar últimos en un grupo de seis selecciones de la Liga de Naciones de la Concacaf.

A la espera de la confirmación de la AFA por los amistosos, Lionel Messi se prepara para hacer su debut oficial en 2024 en Estados Unidos. El primer partido por la MLS será este miércoles 21 de febrero en el estadio del Inter Miami frente a Real Salt Lake.