La sentencia de Demichelis tras los rumores de su pelea con Barco: "El día que..."

River volvió a decir presente luego de lo que fue su empate en ante Atlético Tucumán. Tras el 1-1 ante el Decano en condición de visitante, se instalaron un sinfín de rumores que hablaban sobre una pelea entre Martín Demichelis y Esequiel Barco, quien erró dos penales y desobedeció la orden del DT (pidió que el ejecutante sea Miguel Borja).

Luego de aquella jornada, Micho ratificó al exjugador de Independiente y Atlanta United entre los titulares y fue este quien envió el centro con el que Pablo Solari anotó el agónico empate para su equipo. En su charla ante los medios en conferencia de prensa, el director técnico se refirió a ello.

Barco erró dos penales ante el Decano.

En este contexto, Demichelis lanzó una tajante respuesta que intentó cortar de raíz todo tipo de dichos de este tipo: "Puedo equivocarme como entrenador, pero el día que me tenga que pelear con jugador, antes de hacerlo, me levanto y me voy a mi casa. Con todo lo que digan... pierden tiempo".

Sobre la igualdad con el Taladro de este domingo por la noche, el DT de River soltó: “No se ganó, pero creo que hubo cosas buenas y tenemos una semana para preparar el partido. Con las llegadas de Solari y Echeverri, más algunos lesionados que recuperamos, se va armando el plantel y eso nos ilusiona”.

-"Tenemos una semana larga para preparar bien el partido que todos queremos jugar. Queremos recuperar a Borja, que somos optimistas. Veremos el jueves o viernes la formación para jugar contra Boca", sentenció Martín Demichelis en su charla con los medios.