La postura de Riquelme al nuevo proyecto para ampliar la Bombonera sin comprar viviendas

El tema de la ampliación de la Bombonera está haciendo mucho ruido en los hinchas de Boca y es por eso que Juan Román Riquelme descartó los proyectos mencionados y prepara el suyo.

Aún sin nada definido, el presidente sabe que el plan a desarrollar en estos cuatro años de gestión es agrandar la capacidad de un estadio que queda pequeño para tantos socios de uno de los clubes más populares del país.

El proyecto mencionado por el arquitecto Rodrigo Vidal, que se destaca por no tener la necesitad de comprar las dos medias manzanas de los vecinos, fue el que más sonó en los medios e ilusionó a los fanáticos de Boca.

El proyecto de Rodrigo Vidal para agrandar la capacidad de la Bombonera.

Finalmente todo lo que propuso Vidal quedó de lado y en estos últimos días circularon varias versiones sobre lo que piensa la dirigencia. Hasta ahora la realidad es que no hay nada en concreto, ya que el 360 que presentó Jorge Amor Ameal y el Esloveno, implican la compra de terrenos lindantes a la Bombonera.

Hasta ahora, la única verdad es que la cancha no se va a mudar de donde está, y lo confirmó el propio Román: "A mí me da cosa, cuando estoy pensando, de tener que ir a golpearle la puerta a alguien y que me abra el dueño, la duela o el hijo e inconscientemente tener que decirle 'tenés que irte de tu casa'".

Hace un tiempo que ya un grupo de arquitectos trabajan en la institución para desarrollar un proyecto propio para agrandar el estadio, es por eso que Riquelme tendrá que analizar junto al resto de los directivos la propuesta que se determine y mientras tanto, continuar con las pequeñas obras del día a día para seguir mejorando la casa de Boca.