La osada chicana de Bareiro a Huracán antes del clásico con San Lorenzo: "Contra esos no..."

Adam Bareiro ya mira con buenos ojos la fecha de los clásicos y le dejó un contundente mensaje a Huracán en la previa al partido en el Ducó.

Claro y un poco picante, el delantero paraguayo que metió tres de los cinco goles de San Lorenzo en este 2024, sentenció: "Contra esos no perdemos".

"Siento mucha alegría. Lo merecíamos, lo estábamos buscando. Hoy se vio reflejado el esfuerzo que estamos haciendo, jugamos un partido aguerrido, como en años anteriores. La gente estaba impaciente y nosotros adentro de la cancha también", agregó tras el duelo con Tigre.

Con 34 goles convertidos en la institución de Boedo, Bareiro no sacó chapa y expresó: "Llegaron muchos refuerzos nuevos, el equipo se está acomodando. Hay un grupo muy unido, este es el camino a seguir. En lo personal es una alegría inmensa convertir, pero no me pongo a contar los goles que hice".

Al Ciclón le costó, pero el duelo terminó 2-0 a favor de los locales y los de Insua lograron su primera victoria en este año en la Copa de la Liga frente al Matador del Pipo Gorosito, justo en la fecha previa al clásico.

Huracán recibirá a San Lorenzo en el Ducó el próximo sábado 24 de febrero a las 19.30 horas, en lo que será la séptima fecha del campeonato