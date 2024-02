Verstappen, contundente ante la noticia bomba del arribo de Hamilton a Ferrari: "Estoy..."

El neerlandés Max Verstappen (Red Bul), quien viene de coronarse tres años consecutivos como el campeón del Mundial de Fórmula 1, confesó que la noticia de la llegada del británico Lewis Hamilton (Mercedes) a Ferrari en 2025 fue un sorpresa, pero que no le cambia demasiado sus planes.

"Creo como todos que fue una sorpresa, pero me da un poco igual. Estoy centrado en lo mío y no me afecta. El tiempo dirá si es un buen o mal movimiento", dijo el joven piloto neerlandés al diario Te West Australian que replicó Mundo Deportivo de España. "Yo estoy centrado en lo mío y seguiré en Red Bull", añadió.

Hamilton se prepara para su última temporada a bordo de Mercedes.

Max Verstappen anticipó que no quiere otra cosa que seguir en Red Bull y sobre el aterrizaje del británico a la escudería italiana de Ferrari, que se dará en el 2025, sostuvo: "Es algo normal en Fórmula 1, probablemente, algo extraño, pero Lewis Hamilton es lo suficientemente profesional para lidiar con ello".

"Por mi lado es muy difícil de saber la situación con el equipo actual o si era un sueño de su infancia. Si al final conseguiste tanto en este deporte entonces ¿por qué no? Quizás han hablado con Ferrari y le han enseñado cosas que nosotros desconocemos, así que es difícil responder", agregó Mad Max en Sky Sports.

Para Hamilton la próxima temporada de Fórmula 1, que inicia el próximo 2 de marzo en el Gran Premio de Bahrein, será la ultima en Mercedes ya que tiene todo arreglado para su llegada a Ferrari, a partir de la temporada 2025.