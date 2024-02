¿Se va Alex Arce? Qué se sabe de la posible venta del goleador de la Lepra tras las declaraciones de De Paoli

El futuro del goleador paraguayo que fue determinante para el ascenso de Independiente Rivadavia a Primera le quita el sueño a más de un hincha azul. Alex Arce es aún jugador del club mendocino, pero los rumores acerca de una posible venta al fútbol del exterior se acrecentaron desde la noche del jueves, en la cual mostró su descontento luego de ser reemplazado en el ST del partido ante Instituto, no saludó al DT Rodolfo De Paoli y, como si fuese poco, luego recibió "palitos" del entrenador en la conferencia de prensa.

"Arce es un jugador importante para nosotros pero no hizo la pretemporada a la par del resto y no podemos correr el riesgo de una lesión. Es el jugador que quiere el mercado pero la realidad es que hace 4 meses que no entrena con normalidad", sentenció Rodolfo De Paoli.

En el día posterior al partido con Instituto, su representante volvió a meter presión para forzar la venta a la Liga Deportivo Universitaria de Quito. Las próximas horas serán decisivas para la gran novela del verano si de mercado de pases hablamos en el fútbol mendocino. La Liga de Quito inscribiría incluso al delantero en la lista de jugadores para disputar la Copa Sudamericana 2024. Los clubes discuten el acuerdo y desde Ecuador comienzan a dar por hecha la transferencia.

Con la posible salida de Alex Arce latente desde que se abrió el mercado de pases, la Lepra sumó dos 9 para reemplazar al paraguayo en caso de que esto ocurriese. Se trata de Mauricio Asenjo y del mendocino Franco Di Santo. El primero ya sumó minutos y hasta marcó un gol; mientras que el segundo todavía no debuta con la camiseta leprosa.