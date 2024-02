Federico Coria arrolló a Báez y es semifinalista del Argentina Open

Federico Coria ratificó su excelente momento al instalarse hoy en las semifinales del Argentina Open, luego de una actuación impecable que le permitió doblegar al bonaerense Sebastián Báez por 6-1 y 6-4 en el cruce de los cuartos de final.

Coria, ubicado en el puesto 106 del ranking mundial de la ATP, demoró una hora y 28 minutos para eliminar a Báez (30) ante unas 3.500 personas que presenciaron el partido en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que hasta tuvo duelo de hinchadas durante todo su desarrollo.

El rosarino de 31 años, quien también había sido semifinalista la semana pasada en el Córdoba Open, enfrentará este sábado por un lugar en la final a otro argentino, Facundo Díaz Acosta (87), quien se instaló entre los cuatro mejores del ATP porteño al vencer previamente al serbio Dusan Lajovic (58) por 6-4 y 6-3.

Coria salió decidido a quedarse con la victoria y jugó muy concentrado en el inicio, con un juego de saque muy sólido y devoluciones perfectas que le permitieron quebrar dos veces a un errático Báez. Así, tomó una ventaja de 5-0 impensada.

Báez, muy retrasado en la cancha y con demasiados errores no forzados, no encontró la forma de contrarrestar el planteo de Coria y por eso no extrañó el 6-1 que decoró el primer set.

En semifinales, Federico Coria jugará ante otro argentino, el sorprendente Díaz Acosta. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ)

Coria, quien había perdido con Báez la final del Córdoba Open del año pasado, y luego lo había superado en el ATP sueco de Bastad, mantuvo la solidez con su derecha en el inicio del segundo parcial para adelantarse 2-0 con un nivel que no había exhibido ni siquiera en sus dos triunfos de las rondas anteriores, ante el austríaco Sebastián Ofner (38) y el británico Cameron Norrie (20).

Báez esbozó una reacción cuando ganó dos juegos seguidos e igualó 2-2 pero tenía el partido muy cuesta arriba y entonces debía tomar más riesgos, eso lo hizo equivocarse y ceder nuevamente su saque.

Fefo Coria, hermano menor de Guillermo (número tres del mundo en 2004), tuvo la virtud de seguir prendido con sus golpes de derecha y sumó otro mérito: no dejó reaccionar a su rival.

El rosarino se mantuvo firme con su servicio y cerró su victoria por 6-4 con el primero de los tres "match points" que dispuso en su favor, para festejarlo arrojándose al piso de la cancha central, con el público rendido a sus pies.

"Es difícil jugar contra un argentino, es más complicado que contra otro rival. Cada uno tuvo su hinchada y destaco que estuvieron muy respetuosos durante todo el partido", expresó Fefo en su primer contacto con los medios de prensa.

"Tenía ganas de una revancha porque Seba me sacó una linda oportunidad el año pasado en Córdoba. Creo que por momentos jugué mi mejor tenis, el que suelo mostrar en los entrenamientos", añadió Coria, quien tiene como coach al extenista Carlos Berlocq.

"Este año trabajé duro porque sueño con ganar mi primer ATP y los resultados están a la vista. Estoy muy feliz y creo que mi juego se potencia en mi país, tanto en Córdoba como en Buenos Aires", añadió el rosarino, quien también llegó en enero pasado a la final del Challenger brasileño de Piracicaba, donde perdió con otro rosarino, Facundo Bagnis.



El Argentina Open repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además defiende el título.

Alcaraz jugará no antes de las 19 horas jugará su partido de cuartos de final ante el italiano Andrea Vavassori (152), un tenista surgido de la clasificación.

Fuente: Télam