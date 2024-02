Alcaraz ganó un partidazo ante Ugo Carabelli, en un BALTC explotado

La Cancha Central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se colmó como nunca en este Argentina Open para disfrutar del tenis de Carlos Alcaraz (España, 2° del mundo), que derrotó al local Camilo Ugo Carabelli (134°) por 6-2 y 7-5 en 100 minutos de un partido mucho más parejo de lo que indica el score para estirar su invicto a cinco triunfos en el ATP porteño.

Cada vez que el joven maravilla impactaba tres o cuatro drives de manera consecutiva, los ojos de los espectadores se abrían cada vez más y se traducían en aplausos cuando esos golpeos se transformaban en winners. “Gracias por venir, Carlitos” “Vamos, Charly”, eran algunas de las frases que caían desde la tribuna. El público argentino conoce de tenis y sabe apreciarlo… Alcaraz (20 años), hoy por hoy, es el jugador indicado para el goce popular.

El Court Guillermo Vilas, prácticamente lleno para Alcaraz-Ugo Carabelli. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi)

En su primer partido en polvo de ladrillo desde las semifinales de Roland Garros, hace más de nueve meses, el pupilo de Juan Carlos Ferrero arrancó frío en ambos sets: le quebraron en sus dos turnos de saque iniciales y en el segundo comenzó 0-2, aunque poco duró la imprecisión de Carlitos y rápidamente regresaron los tiros ganadores, los drops y las voleas imposibles de contrarrestar. No obstante, hubo vaivenes en el cierre.

“Dale, Gordo”, “Pegue, Cami, pegue”. Como era de esperarse, muchos argentinos apoyaron a Ugo Carabelli (24 años), pupilo de Carlos Berlocq y una de las Cenicientas del torneo, que vivió la mejor experiencia de su vida tenística con un carácter envidiable, en un BALTC repletó en un 90%. Llegó a un pico en su tenis que desconocía, con muchos winners de derecha y slices punzantes, que comprometieron al visitante. Se lo vio suelto, tal vez más que en aquellas finales Sub 10 y Sub 12 en ese mismo estadio, pero con 5000 personas más.

Demostró un espíritu de lucha fenomenal y no dio el brazo a torcer, ni siquiera estando 6-2, 5-2 abajo, ni cuando sacó match point abajo. Levantó al público e ilusionó a los suyos con una remontada épica, que finalmente no tuvo lugar (Alcaraz sacó 5-5 y 0-40). Muy caballero, le otorgó un punto al español tras un error del juez de línea. Con eso quedó triple match point abajo.

Camilo Ugo Carabelli y la noche de su vida. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi)

“Fue un partidazo. Al principio no tenía idea de lo que me iba a enfrentar. Me solté y me encontré en un gran nivel, jugamos de par a par aunque tenga cosas de crack. Su derecha es impresionante. Esto me da mucha confianza para seguir y no me lo olvido más, porque lo recontra disfruté. Se lo agradecí al final”, describió Ugo Carabelli en conferencia de prensa, un tanto inconsciente de lo que había vivido algunos minutos antes.

“Fue un partido difícil, las primeras rondas siempre lo son. Ugo Carabelli es un jugador con mucho peso, bien de tierra y con ritmo, que jugó por encima de su ranking. Cuando el sol se va, todo se vuelve muchísimo más lento y cuesta un poco más. Estoy conforme. Me veo bien físicamente”, analizó Alcaraz, que alcanzó las 160 victorias ATP. “A Camilo lo sigo, lo he visto mucho cuando miro los resultados de tenis”.

El último campeón de Wimbledon amplió su historial a 16-3 contra tenistas argentinos y le ganó por primera vez a un local en el Argentina Open. En busca de las semifinales, su rival será Andres Vavassori (152°), proveniente de la clasificación.