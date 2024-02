La particular opinión de Scaloni sobre la MLS y ¿dirigiría en esa liga?: “Hay equipos que…”

La Major League Soccer continúa su crecimiento y, tras la llegada de Lionel Messi, varias estrellas más lo acompañaron en su decisión de instalarse en el fútbol norteamericano. Sobre esto opinó su entrenador en la Selección argentina, Lionel Scaloni.

En una entrevista con la MLS, el DT campeón del mundo valoró la calidad del certamen y a los futbolistas: "En los últimos años la MLS ha mejorado un montón, y ha empezado a mirar a chicos más jóvenes, con una gran proyección, y que tienen mucho talento. Es el caso de (Thiago) Almada, de (Alan) Velasco y muchos más. Me parece una liga competitiva".

Scaloni, junto a todo su cuerpo técnico, con la Copa del Mundo. (Foto: archivo)

Por otro lado, Scaloni también distinguió la calidad de Thiago Almada, futbolista del Atlanta United: "A Thiago lo conocíamos ya de antes de tenerlo en las Selecciones Juveniles. Sabíamos muy bien de su calidad, su manera de jugar. Se asocia muy bien, juega muy bien con la pelota y en nuestro equipo encaja muy bien. Además de ser un gran jugador es un gran chico, muy profesional, y para nosotros es de gran agrado tenerlo".

En la misma charla, el técnico argentino destacó a los entrenadores como los artífices del crecimiento del deporte en Estados Unidos: "¿Los puntos altos? La llegada de los extranjeros, de entrenadores que tienen una visión diferente del fútbol han hecho que se enriquezca la liga".

Al ser consultado sobre si algún día dirigiría en la MLS, el nacido en Pujato contestó: "Sí, ¿por qué no? Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado. ¿Por qué no?".

Por último, Lionel Scaloni hizo un análisis sobre los clubes participantes del torneo: "Hay equipos que juegan de una manera muy europea, la cual hace que la liga sea muy competitiva. Y hay otros equipos que conservan todavía un poco más la tradición latina".