En vivo: Gutiérrez juega ante Defensores de Formosa la final por un ascenso al Federal A

Gutiérrez Sport Club se mide ante Defensores de Formosa en 90 minutos a todo o -casi- nada. Si gana, ascenderá al Torneo Federal A 2024 y acompañará a Huracán Las Heras y San Martín. Si pierde, tendrá una chance más en un cuadrangular que otorga otro ascenso. El partido empieza a las 18 y se disputa en estadio neutral, precisamente en el Juan Pablo Francia, el estadio de Sportivo Belgrano de San Francisco, en Córdoba.

Mirá en vivo la final Gutiérrez vs. Defensores de Formosa

Al mismo tiempo habrá otras tres finales, donde los ganadores también ascenderán al Federal A: Rincón (Los Sauces) vs. Colón (San Justo); Camioneros vs. Kimberley (Mar del Plata); y Sarmiento (La Banda) vs. Altos Hornos Zapla (Jujuy).