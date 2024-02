¿Todo mal con Messi? El fuerte motivo por el que China canceló un amistoso de marzo de Argentina

La Selección argentina de Lionel Scaloni iba a llevar a cabo una gira por China, en el marco de la doble fecha FIFA de amistosos programada para el mes que viene, la cual iba a utilizarse para enfrentar a Nigeria y Costa de Marfil. El primero de los encuentros en la ciudad de Hangzhou, y el segundo en Pekín.

Sin embargo, autoridades deportivas de ese país terminaron cancelando el encuentro ante las Águilas, porque la primera sede finalmente bajó el pulgar. Según se explicó, el principal motivo de la cancelación tiene relación con lo sucedido hace días, cuando Lionel Messi no salió al campo de juega para disputar, con el Inter Miami, un amistoso contra un combinado de Hong Kong, en ese país.

El organizador del partido de Hong Kong dijo que devolverían a los aficionados el 50 por ciento de las entradas después de que el argentino no saltara al campo por una lesión. Aunque luego en Japón sí sumó 30 minutos de juego, 3 días después.

Messi fue parte del banco y no ingresó ante el combinado de Hong Kong. (Foto: archivo)

Todo se volvió más tenso contra Messi y la Selección argentina cuando las autoridades deportivas de Hangzhou informaron que el amistoso no se llevaría a cabo. "En vista de las razones conocidas actualmente, según las autoridades competentes, las condiciones para celebrar el partido amistoso no están maduras, por lo tanto hemos decidido cancelarlo", informaron en un comunicado. Eso sí, el amistoso entre Argentina y Costa de Marfil, a disputarse en Pekín, por ahora sigue en pie.

Problemas en Hong Kong

El encuentro del Inter Miami en Hong Kong atrajo a 40.000 hinchas, algunos de los cuales pagaron casi 5.000 dólares hongkoneses (640 dólares estadounidenses) por entrada.

"Cuando nos enteramos de que Messi no jugaría, suplicamos a los propietarios y a la directiva del Inter de Miami que le instaran a manifestarse, a comprometerse con los espectadores y a explicar por qué no podía jugar", remarcó la empresa organizadora, que luego aclaró que no lo hizo.

"El hecho de que Messi y Suárez jugaran en Japón el 7 de febrero nos parece otra bofetada en la cara", sentenció.