Messi no es titular en Inter Miami ante Al Nassr: el motivo de su ausencia

El amistoso entre Inter Miami y Al-Nassr que había sido anunciado como "The Last Dance" entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, finalmente no contará con ninguna de las dos estrellas. Al menos de entrada.

Días atrás se había confirmado que el portugués, máximo referente del equipo de Arabia Saudita, no iba a ser parte del encuentro por estar afrontando la etapa final de la recuperación de una lesión. Y minutos antes del pitazo inicial, sorprendió ver el anuncio de la formación del equipo de la MLS sin el ídolo argentino entre los titulares ni tampoco en el banco.

Sin embargo, minutos después ese posteo en las redes oficiales del Inter Miami desapareció y fue reemplazado por otro en el que Messi aparece entre los suplentes.

El motivo de la ausencia del campeón del mundo es una molestia en el bíceps femoral.

