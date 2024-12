La particular sentencia del DT de Newell’s tras la derrota ante el Xeneize: “A Boca lo…”

Newell's no pudo regalarle a su gente, en el último partido de la temporada en condición de local, su tercer partido al hilo sin conocer la derrota. La Lepra cayó por la mínima diferencia ante Boca, quien sumó tres puntos claves gracias al gol de Kevin Zenón en el inicio del complemento.

Tras el encuentro Mariano Soso, el director técnico del elenco rosarino, dijo presente en conferencia de prensa. En su segundo partido al frente del equipo, y pese a la derrota, analizó lo sucedido dentro del campo de juego y se mostró conforme por ciertos aspectos que mostraron sus dirigidos.

Newll's no pudo ante Boca en condición de local.

Para comenzar, el hombre de Newell's expresó: "Tuvimos limitaciones a la hora de construir en la primera etapa. En la segunda nos costó la apertura del marcador y luego tuvimos posibilidades de empatar. Fue de dominio alternado. Respeto a Boca, lo neutralizamos. Había que explotar más las transiciones. Rescato la actitud del equipo, lo hizo con valor y coraje. Podemos contemplar mejoras que no tuvieron impacto en el resultado".

"El rival por el estilo no concede espacio ni el balón. Presionamos y tomamos protagonismo, fue virtud propia. Es un rival que coloca gran densidad de jugadores. No era sencillo encontrar profundidad. Podíamos haber asociado más pero no tuvimos peso en el área", reconoció Soso.

Para finalizar, el flamante director técnico de Newell's fue consultado sobre las sensaciones que le generó dirigir su primer partido en el Coloso Marcelo Bielsa: "Sentía una emoción muy fuerte, con el trabajo intentare honrar a los técnicos de esta gloriosa institución".