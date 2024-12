El palazo del DT de Vélez a la Liga Profesional tras el 0-1 de Vélez ante Unión: "Yo no..."

La recta final de la temporada no ha sido la mejor para Vélez. El equipo de Liniers venía de ganar apenas tres de sus últimos diez partidos (empató los siete restantes) y este sábado por la tarde perdió por la mínima diferencia ante Unión. Pese a que sigue dependiendo de sí mismo, con un poco de regularidad podría haber sentenciado mucho antes el título de la Liga Profesional.

Tras el 0-1 ante Unión de Santa Fe, que sumó tres puntos claves por el gol en contra de Elías Gómez, Gustavo Quinteros dijo presente en conferencia de prensa. El director técnico del Fortín no ocultó su fastidio por el apretado calendario, del cual se sintió altamente perjudicado.

"YO NO ORGANIZO..." Gustavo Quinteros habló sobre la seguidilla de partidos de Vélez.



Para comenzar, el DT de Vélez expresó: "Esto yo ya lo dije. Nosotros jugamos cuatro partidos en 11 días y ahora tenemos que jugar nuevamente tres partidos muy seguidos. Pero bueno, yo no soy el que organizo. Es una pena, porque los jugadores están cansados, no solamente por jugar si no también emocionalmente".

"Las concentraciones, partidos muy importantes... desgastan. Entonces, por esto no vemos a los jugadores en su mejor nivel y a los equipos que podrían jugar mejor en su nivel. Tenés que jugar cuatro partidos en 11 días, tres partidos en ocho días y son todos definitorios", añadió un fastidioso Quinteros.

Para finalizar, mostrando optimismo de cara a lo que viene, el DT de Vélez sentenció: "Como les digo, yo no organizo. Ojalá que para todos los equipos, no solamente a nosotros, cambie. Nosotros porque nos tocó jugar todos los partidos, en ese sentido por su puesto nos perjudica, porque perdé uno o dos jugadores y no tenés tiempo para recuperarlos. Hay que jugar, nos queda una final el miércoles y vamos a tratar de recuperar a todo".