El lamento de Colapinto por el estado de su auto tras no poder superar la Q1: "Se rompió mucho el..."

Franco Colapinto volvió a tener problemas con su auto este sábado en la Clasificación para el GP de Abu Dabi, el último de esta temporada 2024 de la Fórmula 1. Ya no había podido finalizar la segunda práctica del viernes por averías en el piso de su monoplaza, y si bien logró completar la FP3 más temprano esta mañana, en la qualy no logró avanzar a Q2, por lo que deberá largar el domingo en la 19° posición, únicamente por delante de Charles Leclerc, 20° por una penalización de 10 lugares.

"La verdad que después de ayer, en la FP2 se rompió mucho el piso. Lo reparamos pero perdí más de diez puntos de downforce, que es un montón. Obviamente no teníamos para reemplazar las partes y fueron muy costosos los daños. Perdí más de diez puntos, es más de tres décimas. Es un montón de performance", explicó el piloto argentino en la rueda de prensa posterior, dando cuenta de los duros problemas que está afrontando Williams.

El lamento de Colapinto tras no superar la Q1

"Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto la verdad que no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay", se lamentó a continuación, dejando en claro que tenían grandes expectativas para la prueba de este sábado.

"Pero igual no tenemos partes para cambiar nada. Así que tampoco cambiaría mucho la vida. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y ahora de golpe nos caímos, porque creo que esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, más de lo que pensamos. En la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez. Si bien tratamos de dejarlo atrás y enfocarnos en lo que podíamos hacer, creo que no fue suficiente para pasar. Si bien estaba a una décima, es mucha la pérdida", advirtió luego

"No tenemos otro fondo y se partió mucho, en muchas partes. En especial la parte de atrás es bastante flexible y cuando se parte, y tenés que poner una reparación, le pones una capa de carbono por encima y se hace muy rígido. Pierde esa flexibilidad que tiene y que en las curvas se va doblando. Además que quedó cinco milímetros más para abajo en un lado y en otro, y por ahí el aire deja de pasar, entonces empezás a perder carga aerodinámica", explicó más en detalle.

Finalmente, señaló: "Después de la FP3 fue muy claro todo lo que habíamos perdido, había una zona del piso, porque tiene sensores en todos lados, había una zona del piso que habíamos perdido un montón. Así que nada, intentaremos mañana remontar y ver qué podemos hacer", sentenció Colapinto, pensando ya en la carrera del domingo.