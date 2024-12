El ¿palito? de Gallardo a Boca tras el empate de River ante San Lorenzo: "Hay otros lugares con menos exigencia, pero..."

Dejó pasar una chance clara. El River de Marcelo Gallardo no pudo sostener la ventaja, empató con San Lorenzo en el estadio Monumental y perdió la posibilidad de dar un importante paso de cara a la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El Millonario comenzó ganando con un golazo de Maxi Meza, pero los de Russo lograron el empate de la mano de Muniain y el equipo del Muñeco se retiró de la cancha bajo la reprobación de los hinchas, que lo despidieron con silbidos.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a esta exigencia por parte del público y lanzó un mensaje contra ¿Boca?: "La gente claramente puede expresar su descontento y hay que aceptar cuando pasan esas cosas. No estamos en la posición que queremos todos a pesar de que siempre el rescato el deseo de la gente de apoyar el equipo en condiciones no agradables y hay que respetar como se manifiesta la gente".

"Me crié, nací en el club y la exigencia de la gente siempre existió, fue así toda la vida. Yo lo he aceptado. No podés estar en River si no aceptás la exigencia del club. He sido jugador y mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente y a mí me me encanta eso", haciendo referencia al nivel en el que debe competir River y comparándose con el equipo de Fernando Gago.

En la misma línea, Gallardo continuó: "Como a mi me encanta eso, lo vivo como lo vivo. Estoy feliz de estar acá, me encanta que acompañe el hincha como lo hizo este tiempo y que sea exigente. Y desde ahí construir. La construcción se hace con trabajo, con buena mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo afuera y pensando en lo que viene".

"Hay que atravesar este momento incómodo y el que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar. Porque la exigencia de River marca esto, que te van a exigir. Acá es así, si no hay otros lugares con menos exigencia, podés jugar como hoy y es aceptado, pero River te exige otra cosa. Así lo debemos entender", culminó el DT sobre el inesperado presente que atraviesa su equipo.

El River de Gallardo se fue silbado del Más Monumental (Foto: Archivo)

El mensaje de Gallardo no solo tuvo como destinatario a su eterno rival, sino que también apuntó contra sus dirigidos puesto que el elenco de Núñez deberá cambiar la cara y ganar el domingo cuando reciba a Rosario Central en el Más Monumental a partir de las 19:15hs. Un partido trascendental para el Millonario ya que si suma de a tres tendrá casi asegurada la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores 2025.