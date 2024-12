El lapidario ultimátum de Gallardo a sus jugadores tras el pobre empate ante San Lorenzo: “No podés estar en River si…”

River empató con San Lorenzo en el estadio Monumental y perdió la posibilidad de dar un importante paso de cara a la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El Millonario comenzó ganando, se lo empataron y terminó siendo reprobado por los hinchas.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a esta exigencia por parte del público y le envió una advertencia a sus dirigidos: "La gente claramente puede expresar su descontento y hay que aceptar cuando pasan esas cosas. No estamos en la posición que queremos todos a pesar de que siempre el rescato el deseo de la gente de apoyar el equipo en condiciones no agradables y hay que respetar como se manifiesta la gente".

El ultimátum de Gallardo a los jugadores de River

"Me crié, nací en el club y la exigencia de la gente siempre existió, fue así toda la vida. Yo lo he aceptado. No podés estar en River si no aceptás la exigencia del club. He sido jugador y mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente y a mí me me encanta eso", añadió el Muñeco.

En la misma línea, Gallardo continuó: "Como a mi me encanta eso, lo vivo como lo vivo. Estoy feliz de estar acá, me encanta que acompañe el hincha como lo hizo este tiempo y que sea exigente. Y desde ahí construir. La construcción se hace con trabajo, con buena mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo afuera y pensando en lo que viene".

"Hay que atravesar este momento incómodo y el que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar. Porque la exigencia de River marca esto, que te van a exigir. Acá es así, sino hay otros lugares con menos exigencia, podés jugar como hoy y es aceptado, pero River te exige otra cosa. Así lo debemos entender", sentenció el DT sobre el inesperado presente que atraviesa su equipo.