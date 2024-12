La curiosa respuesta de Gallardo sobre los silbidos en el Monumental tras empatar ante San Lorenzo: "La gente tiene la posibilidad de..."

River Plate empató este miércoles ante San Lorenzo por la postergada fecha 24 de la Liga Profesional. Lo ganaba con un golazo de Maxi Meza desde afuera del área en el segundo tiempo, pero Iker Muniain lo igualó de penal algunos pocos minutos después. De este modo, dejó escapar la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2025 esta noche, y deberá conseguirlo para los próximos partidos.

Más allá del resultado, el funcionamiento del equipo volvió a dejar bastante que desear. Si bien tuvo algunos buenos momentos y varias jugadas de peligro, luego de la igualdad del Ciclón, el Millonario se cayó anímica y futbolísticamente e incluso podría haberse ido con una derrota. Los hinchas hicieron público su descontento y despidieron a los jugadores y cuerpo técnico con silbidos.

Los silbidos del público de River en el Monumental

Sobre esta situación fue consultado Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa post partido. "La gente tiene, claramente, la posibilidad de manejar su descontento, así que hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y claramente no estamos en la posición que queremos todos. Entonces, el descontento de la gente se entiende", respondió el DT al respecto.

La respuesta de Gallardo sobre los silbidos

Y en la misma sintonía, agregó: "Yo he remarcado tantas veces que acompañan con tanto deseo de apoyar al equipo en condiciones que no han sido del todo agradables, pero bueno, se manifiestan. Eso hay que respetarlo", reconoció el Muñeco.

A su vez hizo énfasis en lo poco conformista que es históricamente el fanático de River: "En este club la exigencia de la gente siempre ha existido. Así fue toda la vida y yo lo acepté, porque si no, no podés estar en este club. Este club te pone la vara alta y eso me encanta. Me gusta que el hincha sea exigente, porque así hay que ser, y a partir de ahí, construir. Y la construcción se hace con trabajo", sentenció Gallardo.