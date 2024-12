El crudo lamento de Arias tras la derrota 5-4 de Racing ante Estudiantes: "Me voy a hacer cargo de..."

Racing y Estudiantes de La Plata protagonizaron sin duda el partido del año este miércoles en el Cilindro por la postergada fecha 24 de la Liga Profesional. Fue vitoria por 5-4 en un choque muy vibrante y cambiante para los de Eduardo Domínguez, que dejaron a los de Gustavo Costas casi sin chances de pelear el campeonato, a 5 puntos de Vélez a falta de dos partidos. Y quien más lo sufrió fue Gabriel Arias, quien casi no tuvo chances de hacer ni una sola atajada a lo largo de los 90 minutos.

"Para el que no es hincha de Racing y vio el partido, sin duda fue un lindo espectáculo", señaló con una falsa sonrisa y la voz quebrada en el post partido. "Queda la sensación de que lo podríamos haber ganado. No estuvimos finos como lo veníamos haciendo, en una seguidilla con muchos triunfos seguidos, y hoy nos costó. Podía pasar, en algún momento iba a pasar. Da bronca porque recibimos muchos goles, a pesar de la cantidad que hicimos, y nos quedamos con esa sensación", se lamentó a continuación.

La declaraciones de Arias tras la caída de Racing

Notoriamente afligido y con los ojos vidriosos por lágrimas que no quería dejar caer, se responsabilizó por la derrota: "No estuvimos finos como otros partidos. Veníamos de hacer un gran partido en Rosario, que terminamos con el arco en cero. Hoy no estuvimos firmes en defensa. Y yo no pude hacer nada, me voy a hacer cargo de la culpa, porque todos los goles me los convirtieron a mí. Queda esa bronca", reconoció el arquero.

Por otro lado, se refirió al bajón que tuvo Racing en el comienzo del complemento tras irse victoriosos 2-1 al descanso: "No sé si nos desinflamos en el segundo tiempo. Ellos nos golpearon en los momentos justos y nos costó desde es lado, desde ese bache en el que entramos. Lo fuimos a buscar, encontramos el empate, pero nos volvieron a convertir en el saque del medio", analizó el 1.

"Se achicó el margen, pero mientras los números den, hay que ir a Santiago a ganar", apuntó respecto de las chances de pelear el campeonato. Sin embargo, puso en la balanza la obtención de la Copa Sudamericana: "Queda poco para terminar el año, jugamos muchos partidos. Creo que mantuvimos un nivel muy bueno, coronando con una copa internacional, así que no hay nada que reprochar", sentenció Arias.