El boletín de Colapinto: qué puntaje tuvo en cada una de sus carreras en la Fórmula 1

Franco Colapinto no estará entre los 20 pilotos de la Fórmula 1 en 2025, pero esperará con ilusión algún contratiempo o el cese del contrato de Jack Doohan, de Alpine, que tiene un acuerdo por solo seis carreras. El primer argentino en estar en el Gran Circo en 23 años completó un 2024 con nueve carreras y cinco puntos, con un auto, el Williams, que vagaba por los últimos puestos. ¿Cuál fue su puntaje en cada Gran Premio? ¿El balance es aprobado?

Gran Premio de Monza - 8/10

La primera carrera de Colapinto en la Fórmula 1, en Monza, fue sumamente positiva. Largó en el 18º lugar, pero terminó 12º, a dos puestos de los puntos.

Gran Premio de Azerbaiyán - 9,5/10

Gran Premio de Azerbaiyán - 9,5/10

El mejor de sus fines de semana en el Gran Circo. Colapinto llegó hasta la Q3 y el domingo finalizó 8º, su mejor posición. Cosechó 4 unidades y se convirtió en el primer argentino en puntuar desde Lole Reutemann.

Gran Premio de Singapur - 8,5/10

En Singapur, Colapinto protagonizó una gran carrera, aunque terminó 11º y al borde de sumar. La exigencia del calor, el desafío de la noche y error del equipo Williams a la hora de llamarlo a los boxes hizo que su desempeño fuera aún más valorado.

Gran Premio de Estados Unidos - 8,5/10

En Austin, Colapinto volvió a sumar. Largó 15º, finalizó 10º y se llevó una unidad, la quinta. Además, realizó un sobrepaso a Fernando Alonso que luego sería elegido la Maniobra del Año en la Fórmula 1.

Gran Premio de México - 7/10

La carrera en México fue prolija, aunque sin sobresaltos, y una lenta parada en boxes lo sacó del Top 10. Sin embargo, Colapinto paso del 16º al 12º puesto y concluyó una carrera aprobada.

Gran Premio de Brasil - 4/10

En Interlagos comenzó el declive. El argentino sufrió su primer abandono en Fórmula 1: en la vuelta 32º y bajo una lluvia torrencial, con el Safety Car en pista, Colapinto chocó el FW46 contra una pared y no pudo seguir.

Gran Premio de Las Vegas - 6/10

Colapinto tuvo un fortísimo accidente en la Q2 al buscar ambiciosamente meterse entre los diez mejores. Pudo reponerse en carrera, desde el fondo de la parrilla, y terminó 14º. Lograr llevar el auto a la bandera a cuadros era necesario, aunque el accidente en la Qualy significó un enorme gasto para Williams. Tres abandonos en las últimas cuatro carreras opacaron el 2024 de Colapinto. (Foto: archivo)

Gran Premio de Qatar - 3/10

No fue su culpa, pero Colapinto no pudo terminar el Gran Premio de Qatar. Un accidente que involucró a Esteban Ocon y Nico Hülkenberg lo dejó afuera de la carrera en la primera vuelta, por lo que el análisis no resulta sencillo. Sin embargo, está claro, fue la peor del año.

Gran Premio de Abu Dabi - 4/10

En la última carrera del año, Colapinto sufrió su tercer abandono. No pudo acomodarse nunca en pista, con problemas en el auto, y un choque de Oscar Piastri terminó por dilapidar toda esperanza. Ya estaba en el fondo de la parrilla y el argentino, pese a haber cambiado los neumáticos, debió abandonar por un problema en la unidad de potencia.

Balance anual - 6,5