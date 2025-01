El blooper del Dibu Martínez en su posteo de fin de año y la cargada de De Paul: "Viví en..."

Emiliano Martínez tuvo un gran 2024. A nivel clubes fue una pieza vital para que el Aston Villa clasificara a la Champions League luego de 40 años y es la gran figura del equipo en la fase de liga, en la que acumula 4 vallas invictas en 6 partidos para que los Villanos estén en el 5° lugar de la tabla, clasificados de momento a playoffs. En cuanto a la Selección argentina, volvió a salir campeón de la Copa América, su cuarto título en 4 años vistiendo el buzo de la Albiceleste.

Además, fue un gran año en la faceta individual, ya que se cansó de recibir premios. Entre otros reconocimientos, ganó el Lev Yashin (France Football, revista que entrega el Balón de Oro) y el The Best (FIFA) como mejor arquero del mundo, fue seleccionado para el once ideal de la IFFHS y también, en Argentina, le otorgaron el Olimpia de Oro junto a Franco Colapinto.

El posteo de Dibu Martínez para despedir el año. (Foto: captura @emi_martinez26)

Como hacen casi todos los deportistas y celebridades, decidió despedir el año con una publicación en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos de él con sus hijos, esposa, otros familiares y amigos, compañeros de equipo y de la Scaloneta. Lo curioso, es que cometió un pequeño error en el encabezado: "12 fotos de este 2025", escribió en vez de "2024", confundiendo el año entrante con el que se termina.

El error del Dibu y el comentario de De Paul.

Este blooper no pasó desapercibido por sus seguidores, ni tampoco por su compañero de la Selección, Rodrigo De Paul. Rápido y ocurrente como siempre, a los pocos minutos de publicarse el posteo aprovechó la oportunidad le escribió un divertida respuesta en los comentarios: "Está bien, viví en el año que quieras".

Esta graciosa réplica del Motorcito fue festejada por los fanáticos y enseguida se viralizó en redes sociales. A su vez, debajo del suyo se llenó de comentarios y chistes en alusión al error de Emi Martínez, tales como "Si el Dibu dice que es 2025, es 2025", "Creo que todavía no es 2025, pero como no soy campeón y mejor arquero del mundo… mejor no opino" o "El Dibu vive en el futuro".

Definitivamente, la Scaloneta tiene un arquero muy adelantado para la época. Un año para ser más precisos.