Qué dijo Colapinto en medio de la expectativa por un posible pase a Alpine: "Estoy trabajando para que..."

Ya pasó la Navidad, pero el arbolito sigue firme. La mayoría suele desarmarlo el 6 de enero, luego de la visita de los Reyes Magos. Y otros optan por esperar hasta el 8 de enero, cuando se cumple un mes del Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha en la que se arma el arbolito. Lo cierto es que Franco Colapinto sigue esperando por ese regalo que no fue de Nochebuena, pero podría ser del Día de Reyes. Y a juzgar por las últimas noticias, la novedad más esperada podría llegar entre pasto, agua y zapatos, con el anuncio del desembarco del piloto argentino en la escudería Alpine.

Luego de bajarse del programa de Juana Viale, los rumores empezaron a correr tan rápido como Franco en la pista. "Por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar", dijo el oriundo de Pilar en un video.

Flavio Briatore, asesor de Alpine y hombre con poder de decisión en el equipo, fue siempre muy elogioso de Colapinto y llegó a decir que estaba sumamente interesado en ficharlo para 2025. Si bien la escudería francesa ya tiene anunciados a Pierre Gasly y Jack Doohan para la próxima temporada, el empresario italiano nunca bajó la posibilidad de contratar al argentino para 2025: "Lo único seguro es la muerte", bromeó primero. Y luego explicó: "Vamos a empezar el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados".

Colapinto sueña con un 2025 con butaca en la F1. ¿Será la de Alpine? (Foto: archivo)

¿Cuál es la clave del posible traspaso de Colapinto a Alpine? El australiano Jack Doohan tiene contrato solo por seis carreras, por lo que hay negociaciones avanzadas para que Franco lo reemplace cumplido ese lapso: "Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la Fórmula 1", dejó en claro Briatore.

En medio de la expectativa por posibles anuncios pasado el Año Nuevo, el piloto argentino fue optimista con respecto a su futuro y subrayó que la Fórmula 1 sabe del "gran trabajo" que hizo. En diálogo con el diario Marca, Colapinto analizó su participación en la Fórmula 1, donde disputó nueve Grandes Premios: "El balance es muy positivo, y mirando a las nueve carreras en general, no solo por cómo terminó, empecé muy bien, sumando puntos y entrando en Q3, teníamos muy buen coche".

Tras un gran arranque en la categoría, donde no bajó del duodécimo puesto en sus primeras cinco carreras (incluso sumó cuatro puntos en Azerbaiyán y uno en Estados Unidos), Colapinto sufrió varios accidentes a partir del GP de Brasil y no terminó el año como hubiese deseado. "Empezamos a caer un poco en cuanto a rendimiento y, con el paso atrás, creo que (Alexander) Albon y yo tuvimos que arriesgar. No teníamos las partes de los coches y eso me afectó", reconoció el piloto de Williams, quien abandonó en los GP de Brasil, Qatar y Abu Dhabi.

De todas maneras, Franco Colapinto destacó: "Lo importante es que dejé un buen sello y una buena marca en la categoría. Estoy contento porque di lo mejor de mí encima del coche. La Fórmula 1 sabe del gran trabajo que hice en las pocas carreras que tuve". Y sentenció, abriendo la puerta a algún anuncio: "Subir a la F1 era mi sueño desde que era muy niño, y haberlo cumplido este año fue muy especial. Estoy contento porque ya he dado el salto, fue mi sueño hecho realidad. Estoy trabajando para que no solo sean nueve carreras, todos estamos peleando por lo mismo".